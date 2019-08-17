Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,02 0,91 12,09
Pegasus 60,45 54,80 10,31
Koza Madencilik 8,92 8,37 6,57
Parsan 14,85 13,94 6,53
Metro Holding 1,19 1,12 6,25
Alarko Holding 3,76 3,57 5,32
Ford Otosan 60,25 57,30 5,15
Türk Traktör 39,10 37,20 5,11
Odaş Elektrik 1,65 1,57 5,10
Bim Mağazalar 50,10 48,20 3,94
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 456,70 521,20 -12,38
Akbank 6,93 7,60 -8,82
Garanti Bankası 8,93 9,77 -8,60
Türk Telekom 5,16 5,64 -8,51
Vakıflar Bankası 4,37 4,75 -8,00
Ereğli Demir Çelik 6,21 6,73 -7,73
Anadolu Cam 2,35 2,54 -7,48
İş Bankası (C) 5,35 5,76 -7,12
T. Halk Bankası 5,26 5,66 -7,07
Tüpraş 125,80 135,10 -6,88
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.399.092.476
Türk Hava Yolları 1.433.175.845
Akbank 702.460.688
Pegasus 608.399.897
Koza Madencilik 508.828.705
Vakıflar Bankası 462.878.202
T. Halk Bankası 451.021.169
İş Bankası (C) 440.557.585
Petkim 388.667.017
Tüpraş 379.416.906
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Madencilik, Pegasus, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:11 Kaynak: AA
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