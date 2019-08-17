Yatırımcı rehberi (10)

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11 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş...
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:11 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|0,91
|12,09
|Pegasus
|60,45
|54,80
|10,31
|Koza Madencilik
|8,92
|8,37
|6,57
|Parsan
|14,85
|13,94
|6,53
|Metro Holding
|1,19
|1,12
|6,25
|Alarko Holding
|3,76
|3,57
|5,32
|Ford Otosan
|60,25
|57,30
|5,15
|Türk Traktör
|39,10
|37,20
|5,11
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,57
|5,10
|Bim Mağazalar
|50,10
|48,20
|3,94
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|456,70
|521,20
|-12,38
|Akbank
|6,93
|7,60
|-8,82
|Garanti Bankası
|8,93
|9,77
|-8,60
|Türk Telekom
|5,16
|5,64
|-8,51
|Vakıflar Bankası
|4,37
|4,75
|-8,00
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|6,73
|-7,73
|Anadolu Cam
|2,35
|2,54
|-7,48
|İş Bankası (C)
|5,35
|5,76
|-7,12
|T. Halk Bankası
|5,26
|5,66
|-7,07
|Tüpraş
|125,80
|135,10
|-6,88
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|2.399.092.476
|
|
|Türk Hava Yolları
|1.433.175.845
|
|
|Akbank
|702.460.688
|
|
|Pegasus
|608.399.897
|
|
|Koza Madencilik
|508.828.705
|
|
|Vakıflar Bankası
|462.878.202
|
|
|T. Halk Bankası
|451.021.169
|
|
|İş Bankası (C)
|440.557.585
|
|
|Petkim
|388.667.017
|
|
|Tüpraş
|379.416.906
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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