Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|13,59
|11,83
|14,88
|Pegasus
|69,30
|60,45
|14,64
|Gübre Fabrik.
|4,06
|3,70
|9,73
|Anadolu Cam
|2,55
|2,35
|8,51
|Trakya Cam
|2,54
|2,35
|8,09
|Coca Cola İçecek
|35,70
|33,12
|7,79
|T. Halk Bankası
|5,65
|5,26
|7,41
|Soda Sanayii
|5,64
|5,26
|7,22
|Vestel
|10,63
|9,92
|7,16
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|2,82
|6,74
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|1,08
|-24,07
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,65
|-15,15
|Koza Madencilik
|8,13
|8,92
|-8,86
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,97
|-8,28
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|2,12
|-7,08
|Tukaş
|4,37
|4,66
|-6,22
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|1,64
|-6,10
|Yataş
|5,29
|5,61
|-5,70
|Tofaş Oto. Fab.
|17,80
|18,85
|-5,57
|Şok Marketler
|10,75
|11,38
|-5,54
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.569.205.341
|Türk Hava Yolları
|4.489.123.861
|Aselsan
|1.952.199.193
|Pegasus
|1.488.350.974
|T. Halk Bankası
|1.302.968.946
|Akbank
|1.278.493.144
|Koza Madencilik
|1.266.630.556
|Vakıflar Bankası
|1.048.574.449
|Tüpraş
|963.412.683
|İş Bankası (C)
|904.100.297
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)