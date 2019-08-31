Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

4 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,98 50,00
Fenerbahçe Futbol 9,20 7,63 20,58
Kerevitaş Gıda 2,28 1,97 15,74
Gözde Girişim 2,89 2,50 15,60
Odaş Elektrik 1,54 1,40 10,00
Net Holding 1,65 1,53 7,84
Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,46 7,53
Metro Holding 1,30 1,21 7,44
Alarko Holding 4,18 3,90 7,18
Eczacıbaşı İlaç 2,61 2,46 6,10
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,51 -8,76
Türk Traktör 34,76 37,00 -6,05
Tukaş 4,13 4,37 -5,49
Bim Mağazalar 47,02 49,52 -5,05
Tüpraş 126,00 132,00 -4,55
Tekfen Holding 20,72 21,68 -4,43
Ege Endüstri 463,30 482,50 -3,98
İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92
Coca Cola İçecek 34,46 35,70 -3,47
Doğan Holding 1,32 1,35 -2,22
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.303.337.515
Garanti Bankası 3.802.821.464
Aselsan 1.413.702.407
Akbank 1.041.604.580
Pegasus 960.030.742
T. Halk Bankası 947.783.258
Tüpraş 938.038.996
Yapı ve Kredi Bank. 855.903.293
Petkim 807.287.574
Vakıflar Bankası 797.821.466

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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