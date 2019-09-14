Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,82...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,82 1,31 38,93
Netaş Telekom. 9,08 6,95 30,65
Tukaş 4,82 4,17 15,59
Bera Holding 2,28 2,02 12,87
GSD Holding 0,95 0,85 11,76
Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,63 11,66
Albaraka Türk 1,37 1,23 11,38
Fenerbahçe Futbol 10,38 9,36 10,90
Vakıflar Bankası 5,33 4,83 10,35
Gersan Elektrik 2,42 2,22 9,01
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 61,70 65,95 -6,44
Çemaş Döküm 1,02 1,08 -5,56
Coca Cola İçecek 34,80 36,76 -5,33
Çelebi 97,10 101,70 -4,52
Anadolu Efes 22,90 23,72 -3,46
Parsan 14,22 14,70 -3,27
Şok Marketler 10,67 10,99 -2,91
Hektaş 15,30 15,73 -2,73
Vestel 11,10 11,37 -2,37
Koza Altın 62,90 64,30 -2,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 7.385.085.227
Garanti Bankası 5.725.728.321
Aselsan 2.644.572.988
T. Halk Bankası 1.986.273.052
Akbank 1.623.330.031
Petkim 1.389.172.105
Kardemir (D) 1.272.204.683
Vakıflar Bankası 1.238.101.319
Pegasus 1.088.735.865
Tüpraş 1.073.334.989

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Metro Holding, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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