Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|12,41
|10,38
|19,56
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,02
|17,65
|Konya Çimento
|218,00
|186,10
|17,14
|Tukaş
|5,34
|4,82
|10,79
|Gübre Fabrik.
|4,91
|4,52
|8,63
|Mavi Giyim
|42,16
|39,22
|7,50
|Alarko GMYO
|48,02
|44,84
|7,09
|Metro Holding
|1,94
|1,82
|6,59
|Anadolu Cam
|2,95
|2,79
|5,73
|Şok Marketler
|11,28
|10,67
|5,72
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|12,31
|14,22
|-13,43
|Tekfen Holding
|18,81
|20,88
|-9,91
|Vestel
|10,02
|11,10
|-9,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,56
|-8,98
|Gersan Elektrik
|2,21
|2,42
|-8,68
|Bera Holding
|2,10
|2,28
|-7,89
|Türk Hava Yolları
|11,39
|12,34
|-7,70
|Petkim
|3,41
|3,66
|-6,83
|İş Bankası (C)
|5,85
|6,25
|-6,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|1,82
|-6,04
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|8.135.296.060
|Garanti Bankası
|5.636.786.606
|T. Halk Bankası
|2.496.237.097
|Türk Telekom
|1.801.768.918
|Aselsan
|1.744.773.290
|Petkim
|1.728.836.887
|Akbank
|1.705.700.004
|Koza Madencilik
|1.395.485.233
|Pegasus
|1.263.405.073
|İş Bankası (C)
|1.173.454.484
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)