Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|8,39
|6,64
|26,36
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|3,76
|14,36
|İhlas Holding
|0,57
|0,50
|14,00
|Kerevitaş Gıda
|2,58
|2,29
|12,66
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|19,69
|12,24
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,41
|12,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,91
|4,42
|11,09
|Güneş Sigorta
|1,79
|1,64
|9,15
|Ege Endüstri
|505,20
|463,60
|8,97
|Gözde Girişim
|3,64
|3,37
|8,01
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,31
|-9,16
|Vakıflar Bankası
|4,87
|5,33
|-8,63
|İttifak Holding
|4,80
|5,25
|-8,57
|Şekerbank
|1,03
|1,10
|-6,36
|Türk Telekom
|5,47
|5,82
|-6,01
|Hektaş
|14,86
|15,77
|-5,77
|Emlak Konut GMYO
|1,33
|1,41
|-5,67
|T. Halk Bankası
|6,26
|6,62
|-5,44
|Sabancı Holding
|9,12
|9,62
|-5,20
|MLP Sağlık
|14,17
|14,92
|-5,03
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.755.609.958
|Garanti Bankası
|5.117.834.302
|T. Halk Bankası
|2.561.697.487
|Akbank
|2.177.532.063
|Aselsan
|1.829.977.484
|Vakıflar Bankası
|1.655.930.645
|Petkim
|1.486.936.060
|Tüpraş
|1.141.719.617
|Koza Madencilik
|1.135.082.914
|Kardemir (D)
|1.089.320.715
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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