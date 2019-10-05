Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,39...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 8,39 6,64 26,36
ICBC Turkey Bank 4,30 3,76 14,36
İhlas Holding 0,57 0,50 14,00
Kerevitaş Gıda 2,58 2,29 12,66
Tofaş Oto. Fab. 22,10 19,69 12,24
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20
Tümosan Motor ve Traktör 4,91 4,42 11,09
Güneş Sigorta 1,79 1,64 9,15
Ege Endüstri 505,20 463,60 8,97
Gözde Girişim 3,64 3,37 8,01
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,19 1,31 -9,16
Vakıflar Bankası 4,87 5,33 -8,63
İttifak Holding 4,80 5,25 -8,57
Şekerbank 1,03 1,10 -6,36
Türk Telekom 5,47 5,82 -6,01
Hektaş 14,86 15,77 -5,77
Emlak Konut GMYO 1,33 1,41 -5,67
T. Halk Bankası 6,26 6,62 -5,44
Sabancı Holding 9,12 9,62 -5,20
MLP Sağlık 14,17 14,92 -5,03
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 7.755.609.958
Garanti Bankası 5.117.834.302
T. Halk Bankası 2.561.697.487
Akbank 2.177.532.063
Aselsan 1.829.977.484
Vakıflar Bankası 1.655.930.645
Petkim 1.486.936.060
Tüpraş 1.141.719.617
Koza Madencilik 1.135.082.914
Kardemir (D) 1.089.320.715

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Industrial and Commercial Bank of China, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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