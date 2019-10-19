Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,39
|2,14
|11,68
|Fenerbahçe Futbol
|12,30
|11,21
|9,72
|Deva Holding
|7,10
|6,51
|9,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,42
|7,14
|Tukaş
|4,68
|4,38
|6,85
|Doğan Holding
|1,71
|1,61
|6,21
|Kerevitaş Gıda
|2,66
|2,51
|5,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|1,64
|5,49
|Verusa Holding
|15,56
|14,78
|5,28
|Anadolu Grubu Holding
|14,29
|13,65
|4,69
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|6,51
|-11,67
|Koza Madencilik
|8,27
|9,25
|-10,59
|Alarko Holding
|4,62
|5,12
|-9,77
|Tekfen Holding
|16,91
|18,35
|-7,85
|Yataş
|5,90
|6,26
|-5,75
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,27
|-5,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|11,77
|-5,18
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|3,06
|-4,90
|Ereğli Demir Çelik
|6,59
|6,90
|-4,49
|Sabancı Holding
|8,62
|9,01
|-4,33
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.075.484.114
|Garanti Bankası
|3.945.143.697
|Aselsan
|1.792.523.810
|Akbank
|1.644.573.197
|Tüpraş
|1.605.685.756
|Ereğli Demir Çelik
|1.134.044.029
|Koza Madencilik
|1.044.656.040
|Vakıflar Bankası
|924.483.230
|T. Halk Bankası
|879.833.604
|Petkim
|864.303.921
(Son)