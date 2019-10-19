Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,39 2,14 11,68 Fenerbahçe Futbol 12,30 11,21 9,72 Deva Holding 7,10 6,51 9,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,42 7,14 Tukaş 4,68 4,38 6,85 Doğan Holding 1,71 1,61 6,21 Kerevitaş Gıda 2,66 2,51 5,98 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,64 5,49 Verusa Holding 15,56 14,78 5,28 Anadolu Grubu Holding 14,29 13,65 4,69 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,75 6,51 -11,67 Koza Madencilik 8,27 9,25 -10,59 Alarko Holding 4,62 5,12 -9,77 Tekfen Holding 16,91 18,35 -7,85 Yataş 5,90 6,26 -5,75 Emlak Konut GMYO 1,20 1,27 -5,51 Kordsa Teknik Tekstil 11,16 11,77 -5,18 Park Elek.Madencilik 2,91 3,06 -4,90 Ereğli Demir Çelik 6,59 6,90 -4,49 Sabancı Holding 8,62 9,01 -4,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.075.484.114 Garanti Bankası 3.945.143.697 Aselsan 1.792.523.810 Akbank 1.644.573.197 Tüpraş 1.605.685.756 Ereğli Demir Çelik 1.134.044.029 Koza Madencilik 1.044.656.040 Vakıflar Bankası 924.483.230 T. Halk Bankası 879.833.604 Petkim 864.303.921

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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