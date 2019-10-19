Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,39...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,39 2,14 11,68
Fenerbahçe Futbol 12,30 11,21 9,72
Deva Holding 7,10 6,51 9,06
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,42 7,14
Tukaş 4,68 4,38 6,85
Doğan Holding 1,71 1,61 6,21
Kerevitaş Gıda 2,66 2,51 5,98
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,64 5,49
Verusa Holding 15,56 14,78 5,28
Anadolu Grubu Holding 14,29 13,65 4,69
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,75 6,51 -11,67
Koza Madencilik 8,27 9,25 -10,59
Alarko Holding 4,62 5,12 -9,77
Tekfen Holding 16,91 18,35 -7,85
Yataş 5,90 6,26 -5,75
Emlak Konut GMYO 1,20 1,27 -5,51
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 11,77 -5,18
Park Elek.Madencilik 2,91 3,06 -4,90
Ereğli Demir Çelik 6,59 6,90 -4,49
Sabancı Holding 8,62 9,01 -4,33
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.075.484.114
Garanti Bankası 3.945.143.697
Aselsan 1.792.523.810
Akbank 1.644.573.197
Tüpraş 1.605.685.756
Ereğli Demir Çelik 1.134.044.029
Koza Madencilik 1.044.656.040
Vakıflar Bankası 924.483.230
T. Halk Bankası 879.833.604
Petkim 864.303.921
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Metro Holding, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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