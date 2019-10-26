Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,85...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,85 2,39 19,25
Doğuş Otomotiv 8,41 7,06 19,12
Tukaş 5,42 4,68 15,81
İş Fin.Kir. 2,50 2,18 14,68
Göltaş Çimento 14,02 12,60 11,27
Afyon Çimento 4,76 4,29 10,96
İpek Doğal Enerji 6,34 5,75 10,26
Aksa 10,08 9,25 8,97
MLP Sağlık 15,05 13,87 8,51
Verusa Holding 16,86 15,56 8,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,69 2,91 -7,56
İhlas Gayrimenkul 0,79 0,85 -7,06
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,73 -5,20
Polisan Holding 2,58 2,67 -3,37
Şok Marketler 9,55 9,82 -2,75
Çelebi 98,85 101,50 -2,61
Akbank 7,13 7,30 -2,33
T. Halk Bankası 5,52 5,64 -2,13
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Alarko GMYO 49,30 50,20 -1,79
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.842.482.815
Garanti Bankası 2.551.244.978
Akbank 2.184.601.469
Aselsan 1.924.213.474
Kardemir (D) 1.220.081.594
İş Fin.Kir. 1.181.633.147
Tüpraş 1.124.703.483
Petkim 1.053.874.546
Koza Madencilik 1.030.044.035
Ereğli Demir Çelik 1.005.763.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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