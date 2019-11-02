Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,18 2,35 35,32 Fenerbahçe Futbol 16,65 13,13 26,81 İhlas Holding 0,61 0,50 22,00 Alarko GMYO 54,00 49,30 9,53 Tukaş 5,90 5,42 8,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,07 7,48 Hektaş 6,28 5,84 7,46 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,64 5,49 Alarko Holding 4,76 4,54 4,85 TAV Havalimanları 25,50 24,34 4,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,32 2,85 -18,60 İttifak Holding 3,57 4,06 -12,07 Tekfen Holding 16,60 18,24 -8,99 İhlas Gayrimenkul 0,73 0,79 -7,59 Güneş Sigorta 1,66 1,77 -6,21 Trakya Cam 2,86 3,04 -5,92 T. Halk Bankası 5,20 5,52 -5,80 Soda Sanayii 5,46 5,77 -5,37 Çemaş Döküm 1,12 1,18 -5,08 Vakıflar Bankası 4,32 4,55 -5,05 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.313.721.743 İş Fin.Kir. 1.695.397.697 Garanti Bankası 1.372.060.044 Fenerbahçe Futbol 1.109.132.776 Akbank 941.154.276 Ereğli Demir Çelik 869.763.725 Aselsan 736.674.257 Koza Madencilik 593.228.402 Türk Telekom 552.052.122 Kardemir (D) 489.302.468

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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