Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,18...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,18 2,35 35,32
Fenerbahçe Futbol 16,65 13,13 26,81
İhlas Holding 0,61 0,50 22,00
Alarko GMYO 54,00 49,30 9,53
Tukaş 5,90 5,42 8,86
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,07 7,48
Hektaş 6,28 5,84 7,46
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,64 5,49
Alarko Holding 4,76 4,54 4,85
TAV Havalimanları 25,50 24,34 4,77
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,85 -18,60
İttifak Holding 3,57 4,06 -12,07
Tekfen Holding 16,60 18,24 -8,99
İhlas Gayrimenkul 0,73 0,79 -7,59
Güneş Sigorta 1,66 1,77 -6,21
Trakya Cam 2,86 3,04 -5,92
T. Halk Bankası 5,20 5,52 -5,80
Soda Sanayii 5,46 5,77 -5,37
Çemaş Döküm 1,12 1,18 -5,08
Vakıflar Bankası 4,32 4,55 -5,05
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.313.721.743
İş Fin.Kir. 1.695.397.697
Garanti Bankası 1.372.060.044
Fenerbahçe Futbol 1.109.132.776
Akbank 941.154.276
Ereğli Demir Çelik 869.763.725
Aselsan 736.674.257
Koza Madencilik 593.228.402
Türk Telekom 552.052.122
Kardemir (D) 489.302.468

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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