Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,18
|2,35
|35,32
|Fenerbahçe Futbol
|16,65
|13,13
|26,81
|İhlas Holding
|0,61
|0,50
|22,00
|Alarko GMYO
|54,00
|49,30
|9,53
|Tukaş
|5,90
|5,42
|8,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,07
|7,48
|Hektaş
|6,28
|5,84
|7,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|1,64
|5,49
|Alarko Holding
|4,76
|4,54
|4,85
|TAV Havalimanları
|25,50
|24,34
|4,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,32
|2,85
|-18,60
|İttifak Holding
|3,57
|4,06
|-12,07
|Tekfen Holding
|16,60
|18,24
|-8,99
|İhlas Gayrimenkul
|0,73
|0,79
|-7,59
|Güneş Sigorta
|1,66
|1,77
|-6,21
|Trakya Cam
|2,86
|3,04
|-5,92
|T. Halk Bankası
|5,20
|5,52
|-5,80
|Soda Sanayii
|5,46
|5,77
|-5,37
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,18
|-5,08
|Vakıflar Bankası
|4,32
|4,55
|-5,05
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.313.721.743
|İş Fin.Kir.
|1.695.397.697
|Garanti Bankası
|1.372.060.044
|Fenerbahçe Futbol
|1.109.132.776
|Akbank
|941.154.276
|Ereğli Demir Çelik
|869.763.725
|Aselsan
|736.674.257
|Koza Madencilik
|593.228.402
|Türk Telekom
|552.052.122
|Kardemir (D)
|489.302.468
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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