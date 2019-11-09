Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 1,73 25,43
Bera Holding 3,71 3,18 16,67
ICBC Turkey Bank 4,78 4,16 14,90
Güneş Sigorta 1,87 1,66 12,65
Ereğli Demir Çelik 7,25 6,50 11,54
T. Halk Bankası 5,77 5,20 10,96
Türk Hava Yolları 12,80 11,57 10,63
Türk Telekom 6,62 6,01 10,15
Tukaş 6,46 5,90 9,49
Tofaş Oto. Fab. 24,00 22,00 9,09
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,32 17,35 -11,70
Sasa Polyester 6,17 6,85 -9,93
Odaş Elektrik 1,50 1,65 -9,09
Hektaş 5,97 6,28 -4,94
Afyon Çimento 4,38 4,59 -4,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48
Metro Holding 2,25 2,32 -3,02
İhlas Gayrimenkul 0,71 0,73 -2,74
Doğan Holding 1,68 1,72 -2,33
İpek Doğal Enerji 6,27 6,41 -2,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.816.836.791
Aselsan 2.036.685.569
Petkim 1.961.112.750
Garanti Bankası 1.907.202.865
Kardemir (D) 1.515.795.717
Ereğli Demir Çelik 1.346.826.013
Akbank 1.187.790.851
T. Halk Bankası 1.064.449.344
Fenerbahçe Futbol 1.059.534.025
Türk Telekom 1.045.972.429

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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