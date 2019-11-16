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Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,18...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,18 2,71 17,34
Torunlar GMYO 2,19 1,87 17,11
Gübre Fabrik. 6,65 5,71 16,46
Karsan Otomotiv 1,32 1,14 15,50
Pegasus 74,95 65,00 15,31
Enerjisa Enerji 7,31 6,36 14,94
Koza Madencilik 9,60 8,48 13,21
Koza Altın 77,45 68,60 12,90
Hektaş 6,73 5,97 12,73
Tümosan Motor ve Traktör 5,47 4,86 12,55
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,85 2,25 -17,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,46 -10,87
Yataş 5,90 6,38 -7,52
Fenerbahçe Futbol 16,07 17,05 -5,75
Bim Mağazalar 46,10 47,72 -3,39
Tüpraş 123,30 127,50 -3,29
Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 2,17 -3,23
Kordsa Teknik Tekstil 11,47 11,83 -3,04
Ege Endüstri 485,00 500,20 -3,04
Mavi Giyim 44,00 45,04 -2,31
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 10.418.722.364
Aselsan 2.241.354.424
Pegasus 2.240.843.070
Garanti Bankası 2.183.410.436
Petkim 1.417.105.905
T. Halk Bankası 1.358.433.653
Akbank 1.255.553.204
Kardemir (D) 1.249.423.420
Koza Madencilik 1.225.876.925
Ereğli Demir Çelik 1.033.981.103

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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