Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 71,85 58,85 22,09
Tukaş 7,62 6,33 20,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,16 17,24
Gersan Elektrik 2,68 2,36 13,56
Eczacıbaşı İlaç 3,41 3,03 12,54
Aksa Enerji 3,54 3,18 11,32
Emlak Konut GMYO 1,46 1,32 10,61
T.S.K.B. 1,01 0,93 8,60
Albaraka Türk 1,33 1,23 8,13
Konya Çimento 227,30 210,30 8,08
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,36 1,85 -26,49
Gübre Fabrik. 6,11 6,65 -8,12
Otokar 141,50 150,40 -5,92
Doğuş Otomotiv 8,97 9,41 -4,68
İttifak Holding 3,70 3,86 -4,15
Koza Altın 74,35 77,45 -4,00
İpek Doğal Enerji 6,64 6,85 -3,07
İş Fin.Kir. 2,67 2,75 -2,91
Sasa Polyester 6,26 6,44 -2,80
Migros Ticaret 22,80 23,42 -2,65
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 9.197.100.306
Aselsan 2.123.895.257
Petkim 2.056.565.639
Garanti Bankası 1.999.548.062
Tüpraş 1.533.474.126
Kardemir (D) 1.462.852.330
Pegasus 1.228.207.818
Şişe Cam 1.152.156.622
Vakıflar Bankası 1.146.247.129
Emlak Konut GMYO 1.133.011.997

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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