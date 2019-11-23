Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85 58,85 22,09 Tukaş 7,62 6,33 20,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,16 17,24 Gersan Elektrik 2,68 2,36 13,56 Eczacıbaşı İlaç 3,41 3,03 12,54 Aksa Enerji 3,54 3,18 11,32 Emlak Konut GMYO 1,46 1,32 10,61 T.S.K.B. 1,01 0,93 8,60 Albaraka Türk 1,33 1,23 8,13 Konya Çimento 227,30 210,30 8,08 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,36 1,85 -26,49 Gübre Fabrik. 6,11 6,65 -8,12 Otokar 141,50 150,40 -5,92 Doğuş Otomotiv 8,97 9,41 -4,68 İttifak Holding 3,70 3,86 -4,15 Koza Altın 74,35 77,45 -4,00 İpek Doğal Enerji 6,64 6,85 -3,07 İş Fin.Kir. 2,67 2,75 -2,91 Sasa Polyester 6,26 6,44 -2,80 Migros Ticaret 22,80 23,42 -2,65 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 9.197.100.306 Aselsan 2.123.895.257 Petkim 2.056.565.639 Garanti Bankası 1.999.548.062 Tüpraş 1.533.474.126 Kardemir (D) 1.462.852.330 Pegasus 1.228.207.818 Şişe Cam 1.152.156.622 Vakıflar Bankası 1.146.247.129 Emlak Konut GMYO 1.133.011.997

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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