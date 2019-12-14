Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,39...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 6,39 5,75 11,13
Gözde Girişim 4,66 4,20 10,95
Tukaş 10,60 9,57 10,76
Doğuş Otomotiv 10,00 9,13 9,53
Odaş Elektrik 2,03 1,86 9,14
Gübre Fabrik. 7,77 7,13 8,98
Galatasaray Sportif 2,39 2,20 8,64
Polisan Holding 3,00 2,77 8,30
Çemaş Döküm 1,49 1,40 6,43
Pegasus 79,60 74,85 6,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,31 1,50 -12,67
Verusa Holding 17,04 18,00 -5,33
Doğan Holding 1,87 1,96 -4,59
Fenerbahçe Futbol 15,23 15,85 -3,91
Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 3,01 -3,65
Koza Madencilik 9,44 9,77 -3,38
Alarko GMYO 92,55 95,40 -2,99
ICBC Turkey Bank 4,89 5,04 -2,98
Bera Holding 3,60 3,71 -2,96
Şok Marketler 9,62 9,91 -2,93
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.935.288.816
Aselsan 2.490.482.768
Garanti Bankası 2.027.994.478
Petkim 2.002.184.589
Kardemir (D) 1.621.437.192
İş Fin.Kir. 1.509.905.228
Emlak Konut GMYO 1.408.253.513
Tüpraş 1.390.834.228
Pegasus 1.234.520.503
Ereğli Demir Çelik 1.201.541.531

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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