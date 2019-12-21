Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,45 26,67
İpek Doğal Enerji 8,37 6,67 25,49
İhlas Gayrimenkul 0,97 0,87 11,49
Mavi Giyim 53,85 48,34 11,40
Tümosan Motor ve Traktör 6,26 5,82 7,56
Koza Madencilik 10,13 9,44 7,31
MLP Sağlık 15,92 14,85 7,21
TAV Havalimanları 29,16 27,26 6,97
Karsan Otomotiv 1,60 1,50 6,67
İttifak Holding 4,21 3,95 6,58
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 9,29 10,00 -7,10
Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 2,90 -5,86
Emlak Konut GMYO 1,43 1,51 -5,30
T.S.K.B. 1,09 1,15 -5,22
Netaş Telekom. 12,91 13,59 -5,00
Afyon Çimento 6,11 6,39 -4,38
Aksa Enerji 3,76 3,93 -4,33
Koç Holding 19,70 20,44 -3,62
Göltaş Çimento 16,90 17,53 -3,59
Global Yat. Holding 4,64 4,80 -3,33
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.749.773.222
Koza Madencilik 1.983.931.087
Kardemir (D) 1.810.010.672
Tüpraş 1.739.062.805
Aselsan 1.729.402.205
Şişe Cam 1.553.138.506
Güneş Sigorta 1.504.032.962
Garanti Bankası 1.486.121.400
İpek Doğal Enerji 1.259.682.184
İş Fin.Kir. 1.170.276.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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