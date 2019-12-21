Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,45
|26,67
|İpek Doğal Enerji
|8,37
|6,67
|25,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,87
|11,49
|Mavi Giyim
|53,85
|48,34
|11,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,26
|5,82
|7,56
|Koza Madencilik
|10,13
|9,44
|7,31
|MLP Sağlık
|15,92
|14,85
|7,21
|TAV Havalimanları
|29,16
|27,26
|6,97
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,50
|6,67
|İttifak Holding
|4,21
|3,95
|6,58
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|10,00
|-7,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,73
|2,90
|-5,86
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,51
|-5,30
|T.S.K.B.
|1,09
|1,15
|-5,22
|Netaş Telekom.
|12,91
|13,59
|-5,00
|Afyon Çimento
|6,11
|6,39
|-4,38
|Aksa Enerji
|3,76
|3,93
|-4,33
|Koç Holding
|19,70
|20,44
|-3,62
|Göltaş Çimento
|16,90
|17,53
|-3,59
|Global Yat. Holding
|4,64
|4,80
|-3,33
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.749.773.222
|Koza Madencilik
|1.983.931.087
|Kardemir (D)
|1.810.010.672
|Tüpraş
|1.739.062.805
|Aselsan
|1.729.402.205
|Şişe Cam
|1.553.138.506
|Güneş Sigorta
|1.504.032.962
|Garanti Bankası
|1.486.121.400
|İpek Doğal Enerji
|1.259.682.184
|İş Fin.Kir.
|1.170.276.507
(Son)