Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,45 26,67 İpek Doğal Enerji 8,37 6,67 25,49 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,87 11,49 Mavi Giyim 53,85 48,34 11,40 Tümosan Motor ve Traktör 6,26 5,82 7,56 Koza Madencilik 10,13 9,44 7,31 MLP Sağlık 15,92 14,85 7,21 TAV Havalimanları 29,16 27,26 6,97 Karsan Otomotiv 1,60 1,50 6,67 İttifak Holding 4,21 3,95 6,58 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,29 10,00 -7,10 Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 2,90 -5,86 Emlak Konut GMYO 1,43 1,51 -5,30 T.S.K.B. 1,09 1,15 -5,22 Netaş Telekom. 12,91 13,59 -5,00 Afyon Çimento 6,11 6,39 -4,38 Aksa Enerji 3,76 3,93 -4,33 Koç Holding 19,70 20,44 -3,62 Göltaş Çimento 16,90 17,53 -3,59 Global Yat. Holding 4,64 4,80 -3,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.749.773.222 Koza Madencilik 1.983.931.087 Kardemir (D) 1.810.010.672 Tüpraş 1.739.062.805 Aselsan 1.729.402.205 Şişe Cam 1.553.138.506 Güneş Sigorta 1.504.032.962 Garanti Bankası 1.486.121.400 İpek Doğal Enerji 1.259.682.184 İş Fin.Kir. 1.170.276.507

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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