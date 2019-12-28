Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 3,96 3,28 20,73
Net Holding 2,64 2,29 15,28
GSD Holding 1,48 1,30 13,85
İhlas Holding 0,87 0,77 12,99
Albaraka Türk 1,52 1,35 12,59
İhlas Gayrimenkul 1,09 0,97 12,37
Parsan 17,13 15,54 10,23
Tukaş 12,03 10,95 9,86
Gübre Fabrik. 8,81 8,03 9,71
Bera Holding 3,88 3,56 8,99
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,80 4,21 -9,74
Galatasaray Sportif 2,14 2,35 -8,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,73 -7,51
İpek Doğal Enerji 7,89 8,37 -5,73
Çelebi 106,40 112,50 -5,42
Alarko GMYO 87,60 91,80 -4,58
Fenerbahçe Futbol 15,25 15,84 -3,72
Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 2,73 -3,66
Vestel 13,07 13,35 -2,10
Karsan Otomotiv 1,57 1,60 -1,88
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.099.329.191
İş Fin.Kir. 2.505.256.185
İpek Doğal Enerji 2.240.000.416
Albaraka Türk 2.192.398.917
Koza Madencilik 2.169.851.270
Aselsan 1.794.807.929
Petkim 1.582.945.280
Şişe Cam 1.391.187.678
Tekfen Holding 1.076.770.167
İhlas Gayrimenkul 1.064.032.251

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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