Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,98...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,98 3,32 19,88
Adana Çimento (A) 9,52 8,30 14,70
İş GMYO 1,76 1,54 14,29
İpek Doğal Enerji 8,89 7,89 12,67
Aselsan 21,78 19,67 10,73
Klimasan Klima 19,88 18,21 9,17
Turcas Petrol 2,76 2,58 6,98
Tat Gıda 6,58 6,22 5,79
Arçelik 21,18 20,18 4,96
Vakıflar Bankası 5,37 5,12 4,88
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,06 2,24 -8,04
Net Holding 2,45 2,64 -7,20
Çelebi 100,40 106,40 -5,64
Doğuş Otomotiv 9,10 9,58 -5,01
Karsan Otomotiv 1,50 1,57 -4,46
Kerevitaş Gıda 3,14 3,28 -4,27
MLP Sağlık 15,57 16,26 -4,24
Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24
Şok Marketler 10,26 10,65 -3,66
Coca Cola İçecek 37,70 39,04 -3,43
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.400.670.343
Aselsan 3.542.792.983
Petkim 2.427.916.722
Kardemir (D) 1.975.720.226
İpek Doğal Enerji 1.968.832.740
Koza Madencilik 1.890.599.073
T. Halk Bankası 1.821.252.003
İş GMYO 1.780.077.449
İş Fin.Kir. 1.391.109.228
Albaraka Türk 1.330.960.326

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, Adana Çimento, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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