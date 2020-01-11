Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,43 2,06 17,96
Alarko GMYO 96,05 84,90 13,13
GSD Holding 1,63 1,45 12,41
Vakıflar Bankası 5,98 5,37 11,36
Yapı ve Kredi Bank. 2,69 2,43 10,70
Kartonsan 427,00 386,70 10,42
Albaraka Türk 1,70 1,54 10,39
Ülker Bisküvi 24,94 22,64 10,16
Garanti Bankası 11,97 10,90 9,82
Doğuş Otomotiv 9,97 9,10 9,56
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,07 19,88 -9,10
Batı Çimento 3,73 3,98 -6,28
Pegasus 78,10 83,10 -6,02
Logo Yazılım 57,30 59,35 -3,45
Çemtaş 7,96 8,22 -3,16
İpek Doğal Enerji 8,63 8,89 -2,92
Adana Çimento (A) 9,25 9,52 -2,84
Anadolu Hayat Emek. 6,67 6,84 -2,49
Koza Madencilik 10,34 10,57 -2,18
Brisa 9,17 9,33 -1,71
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 11.646.103.108
Aselsan 3.869.595.970
Odaş Elektrik 3.056.413.860
Petkim 2.842.139.218
T. Halk Bankası 2.599.035.601
Kardemir (D) 2.594.806.408
Garanti Bankası 2.233.710.767
Albaraka Türk 1.966.669.264
İpek Doğal Enerji 1.914.462.961
İş Fin.Kir. 1.706.146.172

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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