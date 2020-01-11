Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,06 17,96 Alarko GMYO 96,05 84,90 13,13 GSD Holding 1,63 1,45 12,41 Vakıflar Bankası 5,98 5,37 11,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,69 2,43 10,70 Kartonsan 427,00 386,70 10,42 Albaraka Türk 1,70 1,54 10,39 Ülker Bisküvi 24,94 22,64 10,16 Garanti Bankası 11,97 10,90 9,82 Doğuş Otomotiv 9,97 9,10 9,56 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,07 19,88 -9,10 Batı Çimento 3,73 3,98 -6,28 Pegasus 78,10 83,10 -6,02 Logo Yazılım 57,30 59,35 -3,45 Çemtaş 7,96 8,22 -3,16 İpek Doğal Enerji 8,63 8,89 -2,92 Adana Çimento (A) 9,25 9,52 -2,84 Anadolu Hayat Emek. 6,67 6,84 -2,49 Koza Madencilik 10,34 10,57 -2,18 Brisa 9,17 9,33 -1,71 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 11.646.103.108 Aselsan 3.869.595.970 Odaş Elektrik 3.056.413.860 Petkim 2.842.139.218 T. Halk Bankası 2.599.035.601 Kardemir (D) 2.594.806.408 Garanti Bankası 2.233.710.767 Albaraka Türk 1.966.669.264 İpek Doğal Enerji 1.914.462.961 İş Fin.Kir. 1.706.146.172

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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