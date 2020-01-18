Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 11,76 9,80 20,00
Halk GMYO 1,48 1,25 18,40
Karel Elektronik 17,08 14,95 14,25
Güneş Sigorta 2,43 2,13 14,08
Hektaş 9,92 8,72 13,76
Alkim Kimya 43,32 38,26 13,23
GSD Holding 1,83 1,63 12,27
Aksigorta 6,86 6,15 11,54
Anadolu Grubu Holding 20,10 18,12 10,93
Coca Cola İçecek 44,06 39,86 10,54
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 89,95 96,05 -6,35
Pegasus 73,80 78,10 -5,51
Gözde Girişim 5,17 5,40 -4,26
Gübre Fabrik. 8,48 8,85 -4,18
Tüpraş 121,00 125,40 -3,51
Batı Çimento 3,64 3,73 -2,41
Tümosan Motor ve Traktör 6,81 6,95 -2,01
Doğan Holding 1,95 1,99 -2,01
Erbosan 25,56 26,06 -1,92
Enerjisa Enerji 7,72 7,87 -1,91
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 12.434.168.758
Petkim 4.739.473.165
Kardemir (D) 3.990.552.654
Güneş Sigorta 2.890.511.650
T. Halk Bankası 2.830.986.211
Emlak Konut GMYO 2.613.731.716
Aselsan 2.460.061.419
Şişe Cam 2.200.770.280
Pegasus 2.049.763.846
Garanti Bankası 1.869.187.047

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Sigorta, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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