Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|9,80
|20,00
|Halk GMYO
|1,48
|1,25
|18,40
|Karel Elektronik
|17,08
|14,95
|14,25
|Güneş Sigorta
|2,43
|2,13
|14,08
|Hektaş
|9,92
|8,72
|13,76
|Alkim Kimya
|43,32
|38,26
|13,23
|GSD Holding
|1,83
|1,63
|12,27
|Aksigorta
|6,86
|6,15
|11,54
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|18,12
|10,93
|Coca Cola İçecek
|44,06
|39,86
|10,54
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|89,95
|96,05
|-6,35
|Pegasus
|73,80
|78,10
|-5,51
|Gözde Girişim
|5,17
|5,40
|-4,26
|Gübre Fabrik.
|8,48
|8,85
|-4,18
|Tüpraş
|121,00
|125,40
|-3,51
|Batı Çimento
|3,64
|3,73
|-2,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,81
|6,95
|-2,01
|Doğan Holding
|1,95
|1,99
|-2,01
|Erbosan
|25,56
|26,06
|-1,92
|Enerjisa Enerji
|7,72
|7,87
|-1,91
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|12.434.168.758
|Petkim
|4.739.473.165
|Kardemir (D)
|3.990.552.654
|Güneş Sigorta
|2.890.511.650
|T. Halk Bankası
|2.830.986.211
|Emlak Konut GMYO
|2.613.731.716
|Aselsan
|2.460.061.419
|Şişe Cam
|2.200.770.280
|Pegasus
|2.049.763.846
|Garanti Bankası
|1.869.187.047
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)