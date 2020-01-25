Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,56...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,56 10,83 15,97
Deva Holding 10,59 9,20 15,11
Kartonsan 480,00 420,00 14,29
Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17
Odaş Elektrik 2,03 1,80 12,55
İş Fin.Kir. 4,40 3,93 11,96
Logo Yazılım 65,00 58,35 11,40
Karel Elektronik 18,97 17,08 11,07
İndeks Bilgisayar 12,93 11,76 9,95
İpek Doğal Enerji 9,62 8,76 9,82
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 25,18 26,64 -5,48
Şişe Cam 5,18 5,38 -3,72
Çelebi 101,80 105,40 -3,42
Türk Hava Yolları 14,54 15,03 -3,26
Trakya Cam 3,45 3,56 -3,09
Sabancı Holding 10,27 10,54 -2,56
Ford Otosan 74,10 76,00 -2,50
Tofaş Oto. Fab. 27,82 28,52 -2,45
Aygaz 13,67 14,00 -2,36
İş GMYO 1,82 1,86 -2,15
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 9.052.091.824
İş Fin.Kir. 3.881.046.947
Petkim 3.750.057.451
Kardemir (D) 3.186.689.698
T. Halk Bankası 2.892.673.049
Garanti Bankası 2.375.954.295
İpek Doğal Enerji 2.189.911.681
Aselsan 1.773.005.885
Emlak Konut GMYO 1.564.333.251
Güneş Sigorta 1.562.411.016

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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