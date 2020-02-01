Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,03 3,45...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,03 3,45 16,81
Klimasan Klima 21,18 18,98 11,59
Good-Year 4,75 4,28 10,98
Gübre Fabrik. 10,25 9,26 10,69
Şişe Cam 5,56 5,18 7,34
Deva Holding 11,22 10,59 5,95
Enka İnşaat 7,05 6,68 5,54
T.S.K.B. 1,37 1,30 5,38
Çimsa 9,84 9,42 4,46
Odaş Elektrik 2,12 2,03 4,43
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,58 1,81 -12,71
Karel Elektronik 17,30 18,97 -8,80
Bizim Mağazaları 11,17 12,12 -7,84
Güneş Sigorta 2,56 2,75 -6,91
Kartonsan 447,00 480,00 -6,88
Pegasus 68,60 73,50 -6,67
Yataş 8,40 9,00 -6,67
Ülker Bisküvi 23,34 25,00 -6,64
Kardemir (D) 2,82 3,02 -6,62
Koç Holding 19,54 20,86 -6,33
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 8.278.434.584
Şişe Cam 3.870.212.290
Petkim 3.011.117.859
Kardemir (D) 2.964.049.779
Aselsan 2.776.150.860
Garanti Bankası 2.051.471.617
Tüpraş 2.029.124.346
Odaş Elektrik 1.970.219.242
Soda Sanayii 1.901.710.815
İş Fin.Kir. 1.640.411.658

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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