Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 9,49 8,20 15,73 ...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 9,49 8,20 15,73
Bursa Çimento 7,53 6,60 14,09
Vestel 15,77 13,91 13,37
Sasa Polyester 9,22 8,15 13,13
Logo Yazılım 69,95 62,15 12,55
Gübre Fabrik. 11,44 10,25 11,61
Kerevitaş Gıda 3,77 3,41 10,56
Güneş Sigorta 2,83 2,56 10,55
Yataş 9,24 8,40 10,00
Kartonsan 491,00 447,00 9,84
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,26 4,74 -10,13
Anadolu Grubu Holding 19,00 20,02 -5,09
Şok Marketler 10,33 10,80 -4,35
Enka İnşaat 6,82 7,05 -3,26
Koza Altın 77,70 80,15 -3,06
Otokar 157,90 162,30 -2,71
Soda Sanayii 6,50 6,65 -2,26
Trakya Cam 3,94 4,03 -2,23
Doğan Holding 2,01 2,04 -1,47
Coca Cola İçecek 45,64 46,30 -1,43
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 9.704.714.951
Şişe Cam 3.211.073.620
Petkim 2.894.429.564
Odaş Elektrik 2.762.397.261
Kardemir (D) 2.398.305.316
Aselsan 2.365.153.738
Garanti Bankası 2.341.847.852
T. Halk Bankası 2.305.574.736
Sasa Polyester 2.098.177.123
İş Fin.Kir. 1.919.513.814

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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