Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 15,61 11,44 36,45
Aselsan 29,08 24,46 18,89
İş GMYO 2,15 1,90 13,16
Sasa Polyester 10,21 9,22 10,74
Eczacıbaşı Yatırım 12,46 11,29 10,36
Karsan Otomotiv 1,97 1,81 8,84
GSD Holding 1,78 1,64 8,54
Net Holding 2,64 2,46 7,32
Ford Otosan 79,70 74,30 7,27
Vestel 16,91 15,77 7,23
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,15 9,49 -14,12
Bizim Mağazaları 10,22 11,30 -9,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,87 3,11 -7,72
Bursa Çimento 4,50 4,84 -7,00
İş Bankası (C) 6,99 7,44 -6,05
Gözde Girişim 4,89 5,20 -5,96
Kartonsan 462,60 491,00 -5,78
Şekerbank 1,32 1,40 -5,71
MLP Sağlık 17,55 18,60 -5,65
Şok Marketler 9,78 10,33 -5,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 11.680.011.356
Aselsan 8.432.843.181
Garanti Bankası 2.815.395.234
Petkim 2.636.803.821
Yapı ve Kredi Bank. 2.387.631.024
Tüpraş 2.339.512.682
T. Halk Bankası 2.267.737.528
İş Fin.Kir. 2.038.944.844
Odaş Elektrik 2.028.980.966
Kardemir (D) 1.999.753.941

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez
Tatilciler akın etti! Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP, İş Bankası'nın hisse devri için resti çekti: Hodri meydan İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]