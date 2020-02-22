Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 18,30 15,61 17,23
Koza Madencilik 12,54 11,37 10,29
Logo Yazılım 73,40 67,00 9,55
Koza Altın 82,30 77,85 5,72
Türk Telekom 8,66 8,25 4,97
Türk Traktör 61,40 60,00 2,33
Bim Mağazalar 48,48 47,54 1,98
Doğan Holding 1,98 1,95 1,54
Tüpraş 111,10 110,00 1,00
Aksigorta 6,56 6,51 0,77
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 22,02 27,48 -19,87
Karel Elektronik 15,21 18,30 -16,89
İş Fin.Kir. 3,64 4,33 -15,94
Gözde Girişim 4,17 4,89 -14,72
İş GMYO 1,85 2,15 -13,95
Bursa Çimento 3,95 4,50 -12,22
Aksa 7,63 8,60 -11,28
Borusan Mannesmann 11,17 12,52 -10,78
Net Holding 2,36 2,64 -10,61
Çemtaş 7,29 8,15 -10,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 8.795.307.481
Aselsan 8.183.471.545
Odaş Elektrik 3.226.342.557
Petkim 2.346.793.923
Tüpraş 2.310.812.988
Kardemir (D) 2.285.124.804
Garanti Bankası 2.030.435.132
Yapı ve Kredi Bank. 1.834.200.228
T. Halk Bankası 1.797.264.252
Koza Madencilik 1.681.149.324

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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