Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 18,04...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 18,04 14,89 21,16
Aksa Enerji 3,99 3,55 12,39
Ülker Bisküvi 23,00 20,48 12,30
Karsan Otomotiv 1,85 1,67 10,78
Halk GMYO 1,55 1,40 10,71
Bim Mağazalar 52,80 48,04 9,91
Gübre Fabrik. 18,72 17,05 9,79
Sabancı Holding 9,26 8,51 8,81
Aselsan 29,84 27,50 8,51
Ereğli Demir Çelik 8,90 8,25 7,88
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 48,08 54,00 -10,96
Eczacıbaşı Yatırım 11,00 12,00 -8,33
Klimasan Klima 17,30 18,83 -8,13
Kordsa Teknik Tekstil 12,84 13,93 -7,82
Ege Endüstri 622,00 667,50 -6,82
Alarko Holding 5,20 5,57 -6,64
Tüpraş 94,75 101,30 -6,47
Vestel 13,22 14,00 -5,57
TAV Havalimanları 19,24 20,36 -5,50
Türk Hava Yolları 11,14 11,75 -5,19
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan 5.665.496.138
Türk Hava Yolları 5.662.778.381
Garanti Bankası 2.840.365.461
Karsan Otomotiv 2.096.272.144
Yapı ve Kredi Bank. 1.856.898.502
Odaş Elektrik 1.717.488.597
T. Halk Bankası 1.494.943.829
Akbank 1.292.696.142
Petkim 1.292.282.192
Kardemir (D) 1.263.554.416

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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