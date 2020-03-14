Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:





(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,06 3,85 5,45 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 1,93 3,25 -40,62 Netaş Telekom. 8,89 13,95 -36,27 Odaş Elektrik 1,38 2,07 -33,33 Batı Çimento 2,27 3,37 -32,64 Logo Yazılım 56,25 80,00 -29,69 Tümosan Motor ve Traktör 4,18 5,92 -29,39 İş Fin.Kir. 2,27 3,16 -28,16 Alarko GMYO 9,94 13,83 -28,13 Torunlar GMYO 1,99 2,74 -27,37 İndeks Bilgisayar 7,58 10,30 -26,41 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 5.491.293.363 Türk Hava Yolları 5.072.665.019 Garanti Bankası 3.093.212.496 Yapı ve Kredi Bank. 1.565.052.446 Odaş Elektrik 1.384.942.761 Ereğli Demir Çelik 1.308.107.704 Kardemir (D) 1.270.362.623 Eczacıbaşı İlaç 1.135.023.860 Petkim 1.114.271.651 Akbank 1.114.244.946

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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