Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|4,06
|3,85
|5,45
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|1,93
|3,25
|-40,62
|Netaş Telekom.
|8,89
|13,95
|-36,27
|Odaş Elektrik
|1,38
|2,07
|-33,33
|Batı Çimento
|2,27
|3,37
|-32,64
|Logo Yazılım
|56,25
|80,00
|-29,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,18
|5,92
|-29,39
|İş Fin.Kir.
|2,27
|3,16
|-28,16
|Alarko GMYO
|9,94
|13,83
|-28,13
|Torunlar GMYO
|1,99
|2,74
|-27,37
|İndeks Bilgisayar
|7,58
|10,30
|-26,41
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|5.491.293.363
|Türk Hava Yolları
|5.072.665.019
|Garanti Bankası
|3.093.212.496
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.565.052.446
|Odaş Elektrik
|1.384.942.761
|Ereğli Demir Çelik
|1.308.107.704
|Kardemir (D)
|1.270.362.623
|Eczacıbaşı İlaç
|1.135.023.860
|Petkim
|1.114.271.651
|Akbank
|1.114.244.946
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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