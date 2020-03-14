Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,06 3,85 5,45 (BIST 100)...

Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:


(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 4,06 3,85 5,45
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 1,93 3,25 -40,62
Netaş Telekom. 8,89 13,95 -36,27
Odaş Elektrik 1,38 2,07 -33,33
Batı Çimento 2,27 3,37 -32,64
Logo Yazılım 56,25 80,00 -29,69
Tümosan Motor ve Traktör 4,18 5,92 -29,39
İş Fin.Kir. 2,27 3,16 -28,16
Alarko GMYO 9,94 13,83 -28,13
Torunlar GMYO 1,99 2,74 -27,37
İndeks Bilgisayar 7,58 10,30 -26,41
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan 5.491.293.363
Türk Hava Yolları 5.072.665.019
Garanti Bankası 3.093.212.496
Yapı ve Kredi Bank. 1.565.052.446
Odaş Elektrik 1.384.942.761
Ereğli Demir Çelik 1.308.107.704
Kardemir (D) 1.270.362.623
Eczacıbaşı İlaç 1.135.023.860
Petkim 1.114.271.651
Akbank 1.114.244.946

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor

Son Dakika Haberleri
18:01 Putin, Rusya'da siyasi sistemi değiştiren imzayı attı
18:00 ATO'dan, haksız fiyat artışı yapan firmalar için ceza uyarısı
17:57 Belediyeden hizmet atağı
17:34 Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu'dan fahiş fiyat uyarısı
17:26 Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]