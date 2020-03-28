Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 5,08 3,32 53,01 Eczacıbaşı Yatırım 11,30 7,82 44,50 Sasa Polyester 7,26 5,21 39,35 Doğuş Otomotiv 6,90 5,20 32,69 Pegasus 34,54 26,16 32,03 Deva Holding 11,17 8,50 31,41 Kerevitaş Gıda 2,90 2,34 23,93 MLP Sağlık 13,77 11,14 23,61 Logo Yazılım 59,70 48,86 22,19 İpek Doğal Enerji 7,58 6,24 21,47 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,69 3,04 -11,51 Enerjisa Enerji 6,21 6,78 -8,41 Ereğli Demir Çelik 7,33 7,86 -6,74 İş GMYO 1,21 1,29 -6,20 İş Bankası (C) 4,69 4,94 -5,06 Turkcell 12,52 12,90 -2,95 Vakıflar Bankası 4,49 4,61 -2,60 T. Halk Bankası 4,90 5,03 -2,58 Aksigorta 4,20 4,31 -2,55 T.S.K.B. 0,91 0,93 -2,15 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.850.546.117 Türk Hava Yolları 5.728.663.484 Aselsan 4.740.440.383 Akbank 1.761.231.146 Yapı ve Kredi Bank. 1.738.778.596 Eczacıbaşı İlaç 1.442.491.166 İş Fin.Kir. 1.403.511.412 İpek Doğal Enerji 1.216.860.011 T. Halk Bankası 1.201.378.441 Pegasus 1.116.194.674

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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