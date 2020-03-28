Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|5,08
|3,32
|53,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|7,82
|44,50
|Sasa Polyester
|7,26
|5,21
|39,35
|Doğuş Otomotiv
|6,90
|5,20
|32,69
|Pegasus
|34,54
|26,16
|32,03
|Deva Holding
|11,17
|8,50
|31,41
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|2,34
|23,93
|MLP Sağlık
|13,77
|11,14
|23,61
|Logo Yazılım
|59,70
|48,86
|22,19
|İpek Doğal Enerji
|7,58
|6,24
|21,47
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,69
|3,04
|-11,51
|Enerjisa Enerji
|6,21
|6,78
|-8,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|7,86
|-6,74
|İş GMYO
|1,21
|1,29
|-6,20
|İş Bankası (C)
|4,69
|4,94
|-5,06
|Turkcell
|12,52
|12,90
|-2,95
|Vakıflar Bankası
|4,49
|4,61
|-2,60
|T. Halk Bankası
|4,90
|5,03
|-2,58
|Aksigorta
|4,20
|4,31
|-2,55
|T.S.K.B.
|0,91
|0,93
|-2,15
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.850.546.117
|Türk Hava Yolları
|5.728.663.484
|Aselsan
|4.740.440.383
|Akbank
|1.761.231.146
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.738.778.596
|Eczacıbaşı İlaç
|1.442.491.166
|İş Fin.Kir.
|1.403.511.412
|İpek Doğal Enerji
|1.216.860.011
|T. Halk Bankası
|1.201.378.441
|Pegasus
|1.116.194.674
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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