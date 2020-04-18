Yatırımcı rehberi (10)
6 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 29,16...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|29,16
|24,02
|21,40
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,34
|18,80
|Bizim Mağazaları
|11,12
|9,57
|16,20
|İş Y. Men. Değ.
|4,89
|4,22
|15,88
|Tat Gıda
|7,05
|6,17
|14,26
| Adana Çimento (A)
|8,70
|7,62
|14,17
|Aksigorta
|5,26
|4,79
|9,81
|Hektaş
|11,37
|10,36
|9,75
|TAV Havalimanları
|20,10
|18,36
|9,48
| Anadolu Grubu Holding
|15,76
|14,46
|8,99
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|7,01
|7,47
|-6,16
|Tüpraş
|87,20
|92,90
|-6,14
|Akbank
|5,79
|6,12
|-5,39
|Reysaş GMYO
|6,31
|6,64
|-4,97
|Gübre Fabrik.
|14,50
|15,20
|-4,61
| Sasa Polyester
|8,50
|8,89
|-4,39
|Logo Yazılım
|63,70
|66,50
|-4,21
| Bursa Çimento
|3,33
|3,46
|-3,76
| Aksa Enerji
|3,38
|3,51
|-3,70
|Vakıflar Bankası
|4,52
|4,68
|-3,42
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|8.190.561.768
|
|
|Aselsan
|6.884.842.348
|
|
|Pegasus
|6.651.474.608
|
|
|Garanti Bankası
|5.319.107.216
|
|
|Akbank
|2.111.088.086
|
|
|Eczacıbaşı İlaç
|2.087.589.313
|
|
|Migros Ticaret
|1.913.141.076
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.836.081.278
|
|
|Petkim
|1.686.276.390
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.488.676.774
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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