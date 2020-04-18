Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (10)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 29,16...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 29,16 24,02 21,40
Güneş Sigorta 2,78 2,34 18,80
Bizim Mağazaları 11,12 9,57 16,20
İş Y. Men. Değ. 4,89 4,22 15,88
Tat Gıda 7,05 6,17 14,26
Adana Çimento (A) 8,70 7,62 14,17
Aksigorta 5,26 4,79 9,81
Hektaş 11,37 10,36 9,75
TAV Havalimanları 20,10 18,36 9,48
Anadolu Grubu Holding 15,76 14,46 8,99
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 7,01 7,47 -6,16
Tüpraş 87,20 92,90 -6,14
Akbank 5,79 6,12 -5,39
Reysaş GMYO 6,31 6,64 -4,97
Gübre Fabrik. 14,50 15,20 -4,61
Sasa Polyester 8,50 8,89 -4,39
Logo Yazılım 63,70 66,50 -4,21
Bursa Çimento 3,33 3,46 -3,76
Aksa Enerji 3,38 3,51 -3,70
Vakıflar Bankası 4,52 4,68 -3,42
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 8.190.561.768
Aselsan 6.884.842.348
Pegasus 6.651.474.608
Garanti Bankası 5.319.107.216
Akbank 2.111.088.086
Eczacıbaşı İlaç 2.087.589.313
Migros Ticaret 1.913.141.076
Yapı ve Kredi Bank. 1.836.081.278
Petkim 1.686.276.390
Vakıflar Bankası 1.488.676.774

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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