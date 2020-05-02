Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,56 8,81 19,86 Net Holding 2,13 1,79 18,99 Brisa 9,46 7,96 18,84 Good-Year 4,87 4,13 17,92 Akçansa 8,39 7,28 15,25 Pegasus 53,00 46,48 14,03 Vestel 13,22 11,68 13,18 İş Y. Men. Değ. 5,62 4,97 13,08 Deva Holding 16,20 14,34 12,97 Özak GMYO 2,84 2,53 12,25 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 5,30 6,02 -11,96 Bizim Mağazaları 12,90 13,97 -7,66 Trakya Cam 3,23 3,46 -6,65 Şok Marketler 10,93 11,69 -6,50 Şişe Cam 4,85 5,18 -6,37 Soda Sanayii 5,84 6,18 -5,50 Enka İnşaat 6,05 6,30 -3,97 Gözde Girişim 3,88 4,03 -3,72 Güneş Sigorta 2,99 3,10 -3,55 Kerevitaş Gıda 4,10 4,24 -3,30 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.549.103.397 Türk Hava Yolları 3.513.849.290 Aselsan 2.630.134.265 Eczacıbaşı İlaç 2.514.546.264 Migros Ticaret 2.486.245.781 Petkim 1.869.542.584 Şok Marketler 1.562.451.234 Odaş Elektrik 1.354.238.393 Akbank 1.339.560.377 Yapı ve Kredi Bank. 1.132.136.836

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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