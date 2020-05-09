Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,18
|9,59
|37,39
|Kardemir (D)
|2,43
|2,21
|9,95
|Sasa Polyester
|9,31
|8,73
|6,64
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,66
|6,63
|İş Fin.Kir.
|3,55
|3,34
|6,29
|Aksa Enerji
|4,02
|3,81
|5,51
|İpek Doğal Enerji
|12,93
|12,30
|5,12
|T. Halk Bankası
|5,44
|5,20
|4,62
|Doğan Holding
|1,88
|1,80
|4,44
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,26
|3,17
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|54,85
|63,30
|-13,35
|Doğuş Otomotiv
|9,17
|10,56
|-13,16
|Tofaş Oto. Fab.
|19,62
|22,34
|-12,18
|Deva Holding
|14,40
|16,20
|-11,11
|Net Holding
|1,92
|2,13
|-9,86
|Good-Year
|4,40
|4,87
|-9,65
|Tekfen Holding
|12,94
|14,25
|-9,19
|Akçansa
|7,65
|8,39
|-8,82
|Brisa
|8,70
|9,46
|-8,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|11,30
|-7,96
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.257.794.140
|Kardemir (D)
|4.092.351.747
|Aselsan
|2.243.150.779
|Türk Hava Yolları
|2.191.604.089
|Sasa Polyester
|1.893.446.297
|Petkim
|1.567.192.275
|Güneş Sigorta
|1.566.703.251
|İpek Doğal Enerji
|1.552.784.182
|Akbank
|1.495.294.280
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.460.730.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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