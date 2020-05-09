Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,18 9,59 37,39 Kardemir (D) 2,43 2,21 9,95 Sasa Polyester 9,31 8,73 6,64 Karsan Otomotiv 1,77 1,66 6,63 İş Fin.Kir. 3,55 3,34 6,29 Aksa Enerji 4,02 3,81 5,51 İpek Doğal Enerji 12,93 12,30 5,12 T. Halk Bankası 5,44 5,20 4,62 Doğan Holding 1,88 1,80 4,44 Zorlu Enerji 1,30 1,26 3,17 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 54,85 63,30 -13,35 Doğuş Otomotiv 9,17 10,56 -13,16 Tofaş Oto. Fab. 19,62 22,34 -12,18 Deva Holding 14,40 16,20 -11,11 Net Holding 1,92 2,13 -9,86 Good-Year 4,40 4,87 -9,65 Tekfen Holding 12,94 14,25 -9,19 Akçansa 7,65 8,39 -8,82 Brisa 8,70 9,46 -8,03 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 11,30 -7,96 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.257.794.140 Kardemir (D) 4.092.351.747 Aselsan 2.243.150.779 Türk Hava Yolları 2.191.604.089 Sasa Polyester 1.893.446.297 Petkim 1.567.192.275 Güneş Sigorta 1.566.703.251 İpek Doğal Enerji 1.552.784.182 Akbank 1.495.294.280 Yapı ve Kredi Bank. 1.460.730.838

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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