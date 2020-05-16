Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 18,90...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 18,90 14,40 31,25 Selçuk Ecza Deposu 9,40 7,23 30,01 Eczacıbaşı İlaç 5,77 4,49 28,51 Eczacıbaşı Yatırım 11,91 9,62 23,80 Tat Gıda 8,47 7,22 17,31 Aksa Enerji 4,67 4,02 16,17 Gübre Fabrik. 18,30 15,92 14,95 Bim Mağazalar 56,50 50,51 11,87 Good-Year 4,92 4,40 11,82 Otokar 136,00 123,00 10,57 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 3,46 3,66 -5,46 Arçelik 14,84 15,40 -3,64 Tüpraş 81,90 84,95 -3,59 Güneş Sigorta 2,96 3,05 -2,95 Çelebi 86,60 89,15 -2,86 Karsan Otomotiv 1,72 1,77 -2,82 Akbank 5,44 5,56 -2,16 Garanti Bankası 7,70 7,86 -2,04 İş Bankası (C) 4,78 4,87 -1,85 Ereğli Demir Çelik 7,91 8,05 -1,74 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 5.314.898.162 Garanti Bankası 3.740.349.010 Eczacıbaşı İlaç 3.470.394.309 İş Fin.Kir. 2.364.763.249 Kardemir (D) 2.335.471.931 Migros Ticaret 1.978.303.018 Türk Hava Yolları 1.937.036.744 Akbank 1.795.177.612 Bim Mağazalar 1.750.367.103 Koza Madencilik 1.696.086.072 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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