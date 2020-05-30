Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,83
|1,49
|22,82
|Gübre Fabrik.
|22,58
|19,86
|13,70
|Türk Hava Yolları
|12,60
|11,21
|12,40
|Pegasus
|60,05
|53,75
|11,72
|Mavi Giyim
|45,20
|40,90
|10,51
|TAV Havalimanları
|20,30
|18,71
|8,50
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,36
|8,09
|Bizim Mağazaları
|13,62
|12,64
|7,75
|Tüpraş
|85,70
|80,15
|6,92
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,34
|6,72
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|9,09
|-10,23
|Alkim Kimya
|11,69
|12,90
|-9,38
|Karel Elektronik
|15,26
|15,99
|-4,57
|Anadolu Hayat Emek.
|6,40
|6,66
|-3,90
|Otokar
|133,50
|138,50
|-3,61
|Koza Madencilik
|12,06
|12,46
|-3,21
|Klimasan Klima
|16,92
|17,40
|-2,76
|Tat Gıda
|9,10
|9,33
|-2,47
|Alarko Holding
|5,08
|5,20
|-2,31
|Migros Ticaret
|33,44
|34,20
|-2,22
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.977.848.873
|Türk Hava Yolları
|5.604.047.410
|Aselsan
|2.411.047.727
|Pegasus
|2.251.490.475
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.007.243.466
|Tüpraş
|1.758.783.622
|Akbank
|1.746.646.026
|Emlak Konut GMYO
|1.047.280.889
|Sasa Polyester
|1.007.724.960
|İpek Doğal Enerji
|949.546.515
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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