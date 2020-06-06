Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 10,06 7,99 25,91 ...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 10,06 7,99 25,91
Reysaş GMYO 5,41 4,82 12,24
Emlak Konut GMYO 1,64 1,47 11,56
Çimsa 8,85 7,94 11,46
Torunlar GMYO 2,84 2,56 10,94
Kartonsan 493,50 446,00 10,65
Koç Holding 17,85 16,14 10,59
Gübre Fabrik. 24,82 22,58 9,92
Sabancı Holding 9,12 8,30 9,88
Tümosan Motor ve Traktör 6,51 5,93 9,78
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 4,87 5,08 -4,13
Vestel 13,65 14,17 -3,67
Global Yat. Holding 3,54 3,64 -2,75
Deva Holding 18,35 18,78 -2,29
Pegasus 59,00 60,05 -1,75
İskenderun Demir Çelik 6,95 7,07 -1,70
Ülker Bisküvi 23,20 23,60 -1,69
Yataş 7,33 7,43 -1,35
İpek Doğal Enerji 14,56 14,75 -1,29
Tat Gıda 8,99 9,10 -1,21
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 6.444.033.363
Aselsan 5.342.398.954
Türk Hava Yolları 4.558.479.195
Emlak Konut GMYO 3.555.740.206
Petkim 2.597.821.161
Tüpraş 2.305.482.645
Akbank 2.202.819.657
Ereğli Demir Çelik 1.663.722.000
Bim Mağazalar 1.636.265.483
Yapı ve Kredi Bank. 1.604.076.979

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Good Year, Akçansa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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