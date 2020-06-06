Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 10,06 7,99 25,91 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|10,06
|7,99
|25,91
|Reysaş GMYO
|5,41
|4,82
|12,24
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|1,47
|11,56
|Çimsa
|8,85
|7,94
|11,46
|Torunlar GMYO
|2,84
|2,56
|10,94
|Kartonsan
|493,50
|446,00
|10,65
|Koç Holding
|17,85
|16,14
|10,59
|Gübre Fabrik.
|24,82
|22,58
|9,92
|Sabancı Holding
|9,12
|8,30
|9,88
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|5,93
|9,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|4,87
|5,08
|-4,13
|Vestel
|13,65
|14,17
|-3,67
|Global Yat. Holding
|3,54
|3,64
|-2,75
|Deva Holding
|18,35
|18,78
|-2,29
|Pegasus
|59,00
|60,05
|-1,75
| İskenderun Demir Çelik
|6,95
|7,07
|-1,70
|Ülker Bisküvi
|23,20
|23,60
|-1,69
|Yataş
|7,33
|7,43
|-1,35
|İpek Doğal Enerji
|14,56
|14,75
|-1,29
|Tat Gıda
|8,99
|9,10
|-1,21
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|6.444.033.363
|
|
|Aselsan
|5.342.398.954
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.558.479.195
|
|
|Emlak Konut GMYO
|3.555.740.206
|
|
|Petkim
|2.597.821.161
|
|
|Tüpraş
|2.305.482.645
|
|
|Akbank
|2.202.819.657
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|1.663.722.000
|
|
|Bim Mağazalar
|1.636.265.483
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.604.076.979
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:05 Kaynak: AA
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