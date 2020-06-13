Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 12,36 10,06 22,86 Bizim Mağazaları 18,30 14,90 22,82 Güneş Sigorta 4,17 3,52 18,47 Emlak Konut GMYO 1,93 1,64 17,68 Doğuş Otomotiv 12,44 11,18 11,27 Vestel 15,10 13,65 10,62 Aksa 7,45 6,78 9,88 Şok Marketler 12,97 11,83 9,64 Brisa 12,10 11,10 9,01 T.S.K.B. 1,25 1,15 8,70 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,80 87,05 -9,48 Kartonsan 452,00 493,50 -8,41 Reysaş GMYO 5,05 5,41 -6,65 İpek Doğal Enerji 13,87 14,56 -4,74 Bim Mağazalar 63,65 66,40 -4,14 Koç Holding 17,18 17,85 -3,75 Klimasan Klima 16,18 16,80 -3,69 TAV Havalimanları 19,54 20,20 -3,27 Tofaş Oto. Fab. 22,94 23,66 -3,04 Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 6.271.203.697 Garanti Bankası 5.303.665.207 Aselsan 4.231.455.324 Türk Hava Yolları 3.617.742.192 Petkim 2.795.717.388 Güneş Sigorta 2.342.852.098 Kardemir (D) 1.969.001.331 Akbank 1.893.239.067 Bizim Mağazaları 1.833.197.253 Tüpraş 1.605.230.635

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)