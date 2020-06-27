Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,75...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,75 2,32 18,53
Odaş Elektrik 2,50 2,11 18,48
Zorlu Enerji 2,02 1,72 17,44
Sarkuysan 6,90 5,98 15,38
Türk Traktör 78,50 69,45 13,03
Eczacıbaşı Yatırım 14,85 13,40 10,82
Tofaş Oto. Fab. 25,20 23,06 9,28
Bizim Mağazaları 19,30 17,71 8,98
İş Fin.Kir. 4,17 3,88 7,47
Anadolu Hayat Emek. 7,30 6,80 7,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,31 14,26 -6,66
Mavi Giyim 46,82 48,90 -4,25
İpek Doğal Enerji 13,50 14,06 -3,98
Aselsan 31,44 32,72 -3,91
Ülker Bisküvi 24,02 24,96 -3,77
Pegasus 54,05 55,95 -3,40
Vakıflar Bankası 5,13 5,28 -2,84
Aksa 7,16 7,35 -2,59
Gübre Fabrik. 26,30 26,96 -2,45
Kartonsan 440,00 451,00 -2,44
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Kardemir (D) 7.071.569.935
Garanti Bankası 6.001.443.162
Vakıflar Bankası 4.147.069.846
T. Halk Bankası 3.920.306.972
Türk Hava Yolları 3.800.850.001
Karsan Otomotiv 3.628.708.624
Odaş Elektrik 3.589.159.274
Petkim 3.549.185.799
Emlak Konut GMYO 3.249.470.984
Aselsan 3.143.950.304

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, Sarkuysan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

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