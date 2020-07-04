Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 8,41...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|8,41
|6,66
|26,28
|Karsan Otomotiv
|3,44
|2,75
|25,09
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,12
|23,40
|Şekerbank
|1,60
|1,36
|17,65
| Kerevitaş Gıda
|5,13
|4,47
|14,77
| Albaraka Türk
|1,83
|1,61
|13,66
| Aksa Enerji
|5,60
|5,00
|12,00
| Bursa Çimento
|4,66
|4,17
|11,75
|Good-Year
|5,91
|5,30
|11,51
|Net Holding
|2,62
|2,35
|11,49
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|15,00
|16,09
|-6,77
|Türk Hava Yolları
|11,92
|12,47
|-4,41
|DO-CO
|342,40
|356,40
|-3,93
|Bim Mağazalar
|67,25
|69,80
|-3,65
|Turkcell
|15,98
|16,54
|-3,39
|T. Halk Bankası
|6,09
|6,30
|-3,33
|Tüpraş
|86,75
|89,30
|-2,86
|TAV Havalimanları
|18,65
|19,09
|-2,30
|Çelebi
|76,60
|78,40
|-2,30
|Tekfen Holding
|16,82
|17,21
|-2,27
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Kardemir (D)
|7.252.899.847
|
|
|Garanti Bankası
|6.954.179.232
|
|
|Emlak Konut GMYO
|5.685.019.473
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.743.094.271
|
|
|Aselsan
|4.530.034.773
|
|
|Odaş Elektrik
|4.000.741.252
|
|
|Karsan Otomotiv
|3.701.205.491
|
|
|Akbank
|3.306.420.597
|
|
|İş Fin.Kir.
|3.124.756.226
|
|
|T. Halk Bankası
|2.975.787.769
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:03 Kaynak: AA
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