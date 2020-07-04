Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 8,41...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

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(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 8,41 6,66 26,28
Karsan Otomotiv 3,44 2,75 25,09
Torunlar GMYO 3,85 3,12 23,40
Şekerbank 1,60 1,36 17,65
Kerevitaş Gıda 5,13 4,47 14,77
Albaraka Türk 1,83 1,61 13,66
Aksa Enerji 5,60 5,00 12,00
Bursa Çimento 4,66 4,17 11,75
Good-Year 5,91 5,30 11,51
Net Holding 2,62 2,35 11,49
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,00 16,09 -6,77
Türk Hava Yolları 11,92 12,47 -4,41
DO-CO 342,40 356,40 -3,93
Bim Mağazalar 67,25 69,80 -3,65
Turkcell 15,98 16,54 -3,39
T. Halk Bankası 6,09 6,30 -3,33
Tüpraş 86,75 89,30 -2,86
TAV Havalimanları 18,65 19,09 -2,30
Çelebi 76,60 78,40 -2,30
Tekfen Holding 16,82 17,21 -2,27
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Kardemir (D) 7.252.899.847
Garanti Bankası 6.954.179.232
Emlak Konut GMYO 5.685.019.473
Türk Hava Yolları 4.743.094.271
Aselsan 4.530.034.773
Odaş Elektrik 4.000.741.252
Karsan Otomotiv 3.701.205.491
Akbank 3.306.420.597
İş Fin.Kir. 3.124.756.226
T. Halk Bankası 2.975.787.769

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi

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