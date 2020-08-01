Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Güneş Sigorta6,255,1521,36GSD...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,25
|5,15
|21,36
|GSD Holding
|2,57
|2,39
|7,53
|Ford Otosan
|83,00
|77,50
|7,10
|Türk Traktör
|108,00
|100,90
|7,04
|Çemtaş
|12,05
|11,36
|6,07
|Borusan Mannesmann
|13,87
|13,12
|5,72
|İş Y. Men. Değ.
|7,90
|7,56
|4,50
|Arçelik
|23,08
|22,10
|4,43
|Migros Ticaret
|44,76
|42,96
|4,19
|Deva Holding
|21,12
|20,38
|3,63
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|18,58
|21,28
|-12,69
|Trakya Cam
|3,78
|4,31
|-12,30
|Anadolu Cam
|4,86
|5,52
|-11,96
|Garanti Bankası
|7,02
|7,91
|-11,25
|Soda Sanayii
|6,52
|7,33
|-11,05
|Şişe Cam
|5,77
|6,46
|-10,68
|Bizim Mağazaları
|17,00
|18,94
|-10,24
|T.S.K.B.
|1,13
|1,25
|-9,60
|Akbank
|5,24
|5,78
|-9,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|2,36
|-9,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Aselsan
|9.347.451.103
|
|
|Güneş Sigorta
|5.566.156.195
|
|
|Garanti Bankası
|4.300.542.068
|
|
|Emlak Konut GMYO
|4.188.942.965
|
|
|Kardemir (D)
|2.861.363.110
|
|
|Türk Hava Yolları
|2.039.870.764
|
|
|Şişe Cam
|1.797.717.072
|
|
|Akbank
|1.584.289.446
|
|
|Sasa Polyester
|1.583.666.276
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.258.347.529
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:07
Kaynak: AA
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