Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 8,18 7,64 7,07 Şişe Cam...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,64
|7,07
|Şişe Cam
|6,03
|5,77
|4,51
|Anadolu Cam
|5,03
|4,86
|3,50
|Trakya Cam
|3,90
|3,78
|3,17
|TAV Havalimanları
|17,08
|16,60
|2,89
|Enerjisa Enerji
|8,51
|8,29
|2,65
|Soda Sanayii
|6,69
|6,52
|2,61
|Deva Holding
|21,26
|21,12
|0,66
|Türk Hava Yolları
|10,75
|10,69
|0,56
|Turkcell
|14,90
|14,86
|0,27
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,73
|5,63
|-15,99
|Good-Year
|4,64
|5,50
|-15,64
|Halk GMYO
|2,12
|2,51
|-15,54
|Özak GMYO
|3,92
|4,63
|-15,33
|Ülker Bisküvi
|22,10
|26,06
|-15,20
|Bizim Mağazaları
|14,45
|17,00
|-15,00
|Çimsa
|9,88
|11,62
|-14,97
|Şok Marketler
|11,53
|13,43
|-14,15
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,71
|7,81
|-14,08
|Migros Ticaret
|38,54
|44,76
|-13,90
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Emlak Konut GMYO
|8.702.587.627
|
|
|Garanti Bankası
|5.919.115.933
|
|
|Şişe Cam
|5.919.093.430
|
|
|Aselsan
|5.259.809.775
|
|
|Akbank
|3.733.437.511
|
|
|Güneş Sigorta
|3.503.993.395
|
|
|Türk Hava Yolları
|3.239.540.090
|
|
|Kardemir (D)
|2.657.238.947
|
|
|Bim Mağazalar
|2.279.547.345
|
|
|Trakya Cam
|1.998.938.539
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:11
Kaynak: AA
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