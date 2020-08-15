Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 11,83 9,88 19,74 Ford Otosan 88,10 77,00 14,42 Coca Cola İçecek 45,20 40,02 12,94 Şok Marketler 13,00 11,53 12,75 Karsan Otomotiv 3,03 2,71 11,81 Netaş Telekom. 15,88 14,43 10,05 Mavi Giyim 39,94 36,42 9,67 Şekerbank 1,47 1,35 8,89 Anadolu Efes 20,16 18,65 8,10 Bim Mağazalar 67,20 62,60 7,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,37 13,90 -11,01 Çemtaş 9,44 10,40 -9,23 Otokar 139,60 153,20 -8,88 İpek Doğal Enerji 10,94 11,97 -8,60 Tofaş Oto. Fab. 21,16 22,90 -7,60 Yataş 7,55 8,13 -7,13 Koza Altın 80,20 86,00 -6,74 Koza Madencilik 12,85 13,63 -5,72 Aksigorta 6,77 7,18 -5,71 Torunlar GMYO 3,62 3,80 -4,74 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 7.435.959.407 Aselsan 7.221.435.916 Türk Hava Yolları 6.888.304.399 Garanti Bankası 5.664.734.536 Güneş Sigorta 4.238.333.484 Şişe Cam 3.942.010.374 Kardemir (D) 3.743.656.951 Akbank 3.713.762.671 Tüpraş 3.571.104.424 Karsan Otomotiv 2.775.965.107

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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