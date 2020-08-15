Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 11,83 9,88 19,74 Ford Otosan 88,10...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|11,83
|9,88
|19,74
| Ford Otosan
|88,10
|77,00
|14,42
| Coca Cola İçecek
|45,20
|40,02
|12,94
|Şok Marketler
|13,00
|11,53
|12,75
|Karsan Otomotiv
|3,03
|2,71
|11,81
| Netaş Telekom.
|15,88
|14,43
|10,05
|Mavi Giyim
|39,94
|36,42
|9,67
|Şekerbank
|1,47
|1,35
|8,89
|Anadolu Efes
|20,16
|18,65
|8,10
|Bim Mağazalar
|67,20
|62,60
|7,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,37
|13,90
|-11,01
|Çemtaş
|9,44
|10,40
|-9,23
|Otokar
|139,60
|153,20
|-8,88
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|11,97
|-8,60
| Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|22,90
|-7,60
|Yataş
|7,55
|8,13
|-7,13
| Koza Altın
|80,20
|86,00
|-6,74
|Koza Madencilik
|12,85
|13,63
|-5,72
|Aksigorta
|6,77
|7,18
|-5,71
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,80
|-4,74
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Emlak Konut GMYO
|7.435.959.407
|
|
|Aselsan
|7.221.435.916
|
|
|Türk Hava Yolları
|6.888.304.399
|
|
|Garanti Bankası
|5.664.734.536
|
|
|Güneş Sigorta
|4.238.333.484
|
|
|Şişe Cam
|3.942.010.374
|
|
|Kardemir (D)
|3.743.656.951
|
|
|Akbank
|3.713.762.671
|
|
|Tüpraş
|3.571.104.424
|
|
|Karsan Otomotiv
|2.775.965.107
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:07
Kaynak: AA
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