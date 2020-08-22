Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 4,19 3,61 16,07 Zorlu Enerji 2,62...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|4,19
|3,61
|16,07
|Zorlu Enerji
|2,62
|2,30
|13,91
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|10,94
|11,79
|Tekfen Holding
|16,01
|14,35
|11,57
|Kardemir (D)
|3,04
|2,73
|11,36
| Sasa Polyester
|14,51
|13,12
|10,59
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|7,04
|7,67
|Çemtaş
|10,14
|9,44
|7,42
|Global Yat. Holding
|4,32
|4,03
|7,20
|Gözde Girişim
|5,21
|4,87
|6,98
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,74
|22,68
|-12,96
|Karsan Otomotiv
|2,70
|3,03
|-10,89
|Bagfaş
|14,13
|15,34
|-7,89
|Türk Traktör
|89,00
|95,25
|-6,56
| Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|8,34
|-5,76
|GSD Holding
|2,17
|2,30
|-5,65
|Aksa
|6,95
|7,36
|-5,57
| Netaş Telekom.
|15,01
|15,88
|-5,48
|MLP Sağlık
|15,60
|16,42
|-4,99
|Şok Marketler
|12,40
|13,00
|-4,62
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Tüpraş
|13.018.257.293
|
|
|Petkim
|12.351.342.041
|
|
|Garanti Bankası
|6.689.992.753
|
|
|Emlak Konut GMYO
|5.102.050.822
|
|
|Şişe Cam
|3.970.306.550
|
|
|Aselsan
|3.685.436.633
|
|
|Akbank
|3.345.351.455
|
|
|Güneş Sigorta
|3.223.094.597
|
|
|Kardemir (D)
|3.119.704.132
|
|
|Türk Hava Yolları
|2.630.401.730
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:09
Kaynak: AA
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