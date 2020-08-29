Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,09 2,70 14,44 İş Y. Men. Değ. 8,08 7,42 8,89 Ege Endüstri 739,30 683,90 8,10 Çemtaş 10,95 10,14 7,99 Sasa Polyester 15,64 14,51 7,79 Gözde Girişim 5,59 5,21 7,29 Güneş Sigorta 6,45 6,03 6,97 Odaş Elektrik 2,53 2,38 6,30 Zorlu Enerji 2,78 2,62 6,11 Logo Yazılım 91,00 86,15 5,63 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 1,83 1,95 -6,15 Tekfen Holding 15,17 16,01 -5,25 TAV Havalimanları 15,78 16,56 -4,71 Şekerbank 1,43 1,50 -4,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,15 -4,65 Arçelik 21,62 22,56 -4,17 Enerjisa Enerji 8,13 8,48 -4,13 Aygaz 11,65 12,14 -4,04 Sabancı Holding 7,90 8,22 -3,89 Anadolu Grubu Holding 16,64 17,30 -3,82 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 7.798.318.816 Güneş Sigorta 4.994.515.632 Garanti Bankası 4.906.945.950 Şişe Cam 4.648.143.970 Tüpraş 4.317.905.849 Türk Hava Yolları 3.548.570.931 Sasa Polyester 3.485.488.325 Kardemir (D) 2.972.535.295 Emlak Konut GMYO 2.601.851.441 Zorlu Enerji 2.391.701.959

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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