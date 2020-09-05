Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 16,27 15,17 7,25 Eczacıbaşı İlaç 6,14 5,77 6,41 Bizim Mağazaları 15,75 15,22 3,48 Bagfaş 14,97 14,48 3,38 Kerevitaş Gıda 5,05 4,90 3,06 Anadolu Efes 20,10 19,54 2,87 Alarko Holding 5,06 4,92 2,85 Tofaş Oto. Fab. 22,70 22,10 2,71 Gübre Fabrik. 29,82 29,12 2,40 Bursa Çimento 5,57 5,44 2,39 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 5,95 6,44 -7,66 Zorlu Enerji 2,59 2,78 -6,83 Doğuş Otomotiv 14,58 15,60 -6,54 Torunlar GMYO 3,44 3,66 -6,01 Şekerbank 1,35 1,43 -5,59 Gözde Girişim 5,30 5,59 -5,19 Brisa 11,21 11,81 -5,08 Aygaz 11,07 11,65 -4,98 İpek Doğal Enerji 11,52 12,12 -4,95 Emlak Konut GMYO 1,74 1,83 -4,92 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Şişe Cam 5.642.097.026 Aselsan 4.400.976.892 Kardemir (D) 3.939.008.087 Garanti Bankası 3.783.572.465 Petkim 2.876.169.913 Türk Hava Yolları 2.650.818.511 Emlak Konut GMYO 2.455.137.336 Türkiye Sigorta 2.097.656.412 Tüpraş 1.851.859.546 Akbank 1.818.620.896

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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