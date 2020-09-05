Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|16,27
|15,17
|7,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|5,77
|6,41
|Bizim Mağazaları
|15,75
|15,22
|3,48
|Bagfaş
|14,97
|14,48
|3,38
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|4,90
|3,06
|Anadolu Efes
|20,10
|19,54
|2,87
|Alarko Holding
|5,06
|4,92
|2,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,70
|22,10
|2,71
|Gübre Fabrik.
|29,82
|29,12
|2,40
|Bursa Çimento
|5,57
|5,44
|2,39
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|5,95
|6,44
|-7,66
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,78
|-6,83
|Doğuş Otomotiv
|14,58
|15,60
|-6,54
|Torunlar GMYO
|3,44
|3,66
|-6,01
|Şekerbank
|1,35
|1,43
|-5,59
|Gözde Girişim
|5,30
|5,59
|-5,19
|Brisa
|11,21
|11,81
|-5,08
|Aygaz
|11,07
|11,65
|-4,98
|İpek Doğal Enerji
|11,52
|12,12
|-4,95
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,83
|-4,92
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|5.642.097.026
|Aselsan
|4.400.976.892
|Kardemir (D)
|3.939.008.087
|Garanti Bankası
|3.783.572.465
|Petkim
|2.876.169.913
|Türk Hava Yolları
|2.650.818.511
|Emlak Konut GMYO
|2.455.137.336
|Türkiye Sigorta
|2.097.656.412
|Tüpraş
|1.851.859.546
|Akbank
|1.818.620.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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