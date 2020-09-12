Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,24 2,01 11,44 Şekerbank 1,49 1,35 10,37 Selçuk Ecza Deposu 8,71 7,90 10,25 Türk Traktör 100,70 91,95 9,52 Kartonsan 650,30 594,00 9,48 Alkim Kimya 13,65 12,57 8,59 Petkim 4,25 3,92 8,42 İskenderun Demir Çelik 7,25 6,70 8,21 Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,14 7,82 Pegasus 48,38 45,00 7,51 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 28,00 29,82 -6,10 GSD Holding 2,11 2,24 -5,80 Vestel 17,50 18,30 -4,37 Türkiye Sigorta 5,74 5,95 -3,53 Turkcell 14,32 14,80 -3,24 Aselsan 16,63 16,88 -1,48 Migros Ticaret 37,76 38,30 -1,41 Bizim Mağazaları 15,64 15,75 -0,70 Şişe Cam 6,23 6,26 -0,48 Global Yat. Holding 4,36 4,37 -0,23 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 9.025.241.021 Tüpraş 3.818.753.551 Garanti Bankası 3.713.631.824 Türk Hava Yolları 3.426.994.743 Şişe Cam 2.947.215.965 Zorlu Enerji 2.837.341.557 Emlak Konut GMYO 2.481.303.410 Kardemir (D) 2.246.148.615 Odaş Elektrik 1.955.069.759 Aselsan 1.943.473.859 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kum fırtınasının vurduğu Ankara için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız

Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı

Medikalciler kamu ve üniversite hastanelerinden birikmiş alacaklarını istiyor

Servis midibüsünü gelin arabası yapmak isteyen şoförün hayali gerçek oldu