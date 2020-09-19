Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,50 2,24 11,61 Alarko Holding 5,63 5,13 9,75 Kartonsan 710,00 650,30 9,18 Alarko GMYO 16,19 14,87 8,88 Enka İnşaat 7,20 6,66 8,11 Bagfaş 16,18 15,00 7,87 Aksa Enerji 5,87 5,45 7,71 Sasa Polyester 16,90 15,70 7,64 Doğan Holding 2,32 2,16 7,41 Net Holding 2,40 2,24 7,14 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 15,53 16,22 -4,25 Mavi Giyim 38,38 39,94 -3,91 Pegasus 46,70 48,38 -3,47 Aygaz 11,28 11,65 -3,18 Vakıflar Bankası 3,98 4,11 -3,16 Türk Hava Yolları 10,65 10,93 -2,56 Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,71 -2,53 Brisa 11,50 11,77 -2,29 MLP Sağlık 17,07 17,42 -2,01 Garanti Bankası 6,66 6,79 -1,91 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Kardemir (D) 7.674.178.602 Petkim 5.152.494.636 Şişe Cam 3.544.531.238 Garanti Bankası 1.998.118.221 Sasa Polyester 1.892.388.918 Halk GMYO 1.802.443.026 Tüpraş 1.647.508.747 Zorlu Enerji 1.521.584.988 Aselsan 1.515.281.984 Türk Hava Yolları 1.499.838.075 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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