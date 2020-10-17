Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,53
|2,64
|33,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|9,66
|21,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|35,56
|16,42
|Mavi Giyim
|44,20
|38,30
|15,40
|Coca Cola İçecek
|54,65
|47,76
|14,43
|T.S.K.B.
|1,28
|1,12
|14,29
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|15,63
|13,31
|Türk Traktör
|119,40
|106,90
|11,69
|Odaş Elektrik
|3,55
|3,18
|11,64
|Şekerbank
|1,84
|1,66
|10,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|13,23
|13,57
|-2,51
|Türk Hava Yolları
|10,55
|10,76
|-1,95
|Şişe Cam
|6,78
|6,91
|-1,88
|Çelebi
|77,70
|78,80
|-1,40
|Koza Altın
|79,35
|80,35
|-1,24
|Pegasus
|46,50
|47,02
|-1,11
|TAV Havalimanları
|15,31
|15,48
|-1,10
|Pınar Süt
|22,18
|22,39
|-0,95
|Tüpraş
|82,45
|83,05
|-0,72
|Bagfaş
|18,37
|18,50
|-0,70
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|12.263.044.694
|Odaş Elektrik
|5.458.630.152
|Zorlu Enerji
|5.159.880.883
|Garanti Bankası
|5.150.398.204
|Tüpraş
|5.072.174.894
|Şişe Cam
|4.955.707.224
|Emlak Konut GMYO
|4.194.851.081
|Kardemir (D)
|3.672.826.671
|Eczacıbaşı İlaç
|3.131.533.200
|Aselsan
|2.800.312.783
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
- Kaynak: AA
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