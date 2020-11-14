Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,02
|20,66
|40,46
|İş Bankası (C)
|6,93
|5,44
|27,39
|Garanti Bankası
|8,86
|6,98
|26,93
|Kardemir (D)
|4,36
|3,45
|26,38
|Akbank
|6,31
|5,02
|25,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|2,33
|24,46
|Pegasus
|54,85
|44,18
|24,15
|Mavi Giyim
|47,50
|38,76
|22,55
|Koç Holding
|18,92
|15,52
|21,91
|Sabancı Holding
|10,70
|8,93
|19,82
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,66
|33,38
|-11,14
|İndeks Bilgisayar
|16,58
|18,29
|-9,35
|Netaş Telekom.
|20,08
|21,62
|-7,12
|Koza Altın
|75,60
|81,20
|-6,90
|Gözde Girişim
|6,51
|6,96
|-6,47
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|9,79
|-5,01
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|28,20
|-4,96
|Akiş GMYO
|3,80
|3,99
|-4,76
|Koza Madencilik
|12,49
|13,10
|-4,66
|Enka İnşaat
|7,28
|7,60
|-4,21
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|34.980.096.491
|Türk Hava Yolları
|15.958.793.292
|Kardemir (D)
|11.642.004.899
|Yapı ve Kredi Bank.
|9.740.354.662
|Akbank
|8.728.276.597
|Petkim
|7.426.572.744
|Vakıflar Bankası
|6.881.683.484
|T. Halk Bankası
|6.688.591.132
|Tüpraş
|6.615.985.056
|Şişe Cam
|6.367.825.621
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi