Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 29,02 20,66 40,46 İş Bankası (C) 6,93 5,44 27,39 Garanti Bankası 8,86 6,98 26,93 Kardemir (D) 4,36 3,45 26,38 Akbank 6,31 5,02 25,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,33 24,46 Pegasus 54,85 44,18 24,15 Mavi Giyim 47,50 38,76 22,55 Koç Holding 18,92 15,52 21,91 Sabancı Holding 10,70 8,93 19,82 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 29,66 33,38 -11,14 İndeks Bilgisayar 16,58 18,29 -9,35 Netaş Telekom. 20,08 21,62 -7,12 Koza Altın 75,60 81,20 -6,90 Gözde Girişim 6,51 6,96 -6,47 Selçuk Ecza Deposu 9,30 9,79 -5,01 Tofaş Oto. Fab. 26,80 28,20 -4,96 Akiş GMYO 3,80 3,99 -4,76 Koza Madencilik 12,49 13,10 -4,66 Enka İnşaat 7,28 7,60 -4,21 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 34.980.096.491 Türk Hava Yolları 15.958.793.292 Kardemir (D) 11.642.004.899 Yapı ve Kredi Bank. 9.740.354.662 Akbank 8.728.276.597 Petkim 7.426.572.744 Vakıflar Bankası 6.881.683.484 T. Halk Bankası 6.688.591.132 Tüpraş 6.615.985.056 Şişe Cam 6.367.825.621 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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