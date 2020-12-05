Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 15,01 11,40 31,67 Karel Elektronik 20,26 17,13 18,27 Doğan Holding 2,86 2,44 17,21 Sasa Polyester 18,71 17,05 9,74 Petkim 4,64 4,23 9,69 Özak GMYO 4,66 4,30 8,37 Alarko Holding 6,89 6,39 7,82 Ege Endüstri 1746,00 1630,00 7,12 Yataş 12,71 11,96 6,27 Netaş Telekom. 20,92 19,70 6,19 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B. 1,93 2,41 -19,92 Çemtaş 14,65 15,45 -5,18 Kardemir (D) 4,91 5,16 -4,84 Şekerbank 1,41 1,48 -4,73 Kordsa Teknik Tekstil 14,30 14,81 -3,44 Halk GMYO 3,34 3,45 -3,19 Akbank 6,18 6,38 -3,13 Bagfaş 19,91 20,52 -2,97 Vakıflar Bankası 4,62 4,76 -2,94 Net Holding 3,10 3,19 -2,82 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 13.978.107.873 Türk Hava Yolları 10.804.185.822 Petkim 10.550.126.379 Kardemir (D) 6.746.483.894 Emlak Konut GMYO 6.584.061.788 T.S.K.B. 5.921.468.742 Şişe Cam 5.138.919.112 Doğan Holding 4.761.580.046 Tüpraş 4.015.712.426 Yapı ve Kredi Bank. 3.889.870.615 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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