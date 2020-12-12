Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 14,34 11,62 23,41 Tümosan Motor ve Traktör 12,65 10,58 19,57 Borusan Mannesmann 18,17 15,99 13,63 İş Y. Men. Değ. 14,66 12,99 12,86 İskenderun Demir Çelik 9,62 8,64 11,34 Albaraka Türk 1,87 1,68 11,31 Aksa 11,71 10,74 9,03 Arçelik 30,92 28,44 8,72 Anadolu Grubu Holding 23,88 21,98 8,64 Kardemir (D) 5,33 4,91 8,55 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1620,40 1746,00 -7,19 Emlak Konut GMYO 1,99 2,13 -6,57 Gübre Fabrik. 47,86 51,10 -6,34 MLP Sağlık 18,64 19,87 -6,19 T.S.K.B. 1,82 1,93 -5,70 Akiş GMYO 3,65 3,84 -4,95 Pınar Süt 21,06 22,12 -4,79 Bizim Mağazaları 15,44 16,20 -4,69 Kerevitaş Gıda 6,69 6,96 -3,88 Bagfaş 19,20 19,91 -3,57 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 15.279.131.628 Garanti Bankası 15.070.478.190 Şişe Cam 12.872.332.772 Kardemir (D) 10.021.459.304 Doğan Holding 7.893.070.292 Ereğli Demir Çelik 6.502.415.231 Odaş Elektrik 5.811.350.085 Türk Hava Yolları 5.356.330.158 Tüpraş 5.200.401.769 Sasa Polyester 4.318.168.145 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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