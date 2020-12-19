Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 23,00 18,17 26,58 Çelebi 118,20 94,45 25,15 Halk GMYO 4,19 3,37 24,33 ARD Bilişim Teknolojileri 44,62 36,80 21,25 Pegasus 73,20 63,35 15,55 Tümosan Motor ve Traktör 14,52 12,65 14,78 İş GMYO 2,40 2,10 14,29 Net Holding 3,65 3,22 13,35 Otokar 260,20 231,30 12,49 Çimsa 18,49 16,60 11,39 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 20,92 21,90 -4,47 Arçelik 29,56 30,92 -4,40 Selçuk Ecza Deposu 14,75 15,35 -3,91 Sasa Polyester 19,30 19,96 -3,31 Ereğli Demir Çelik 13,93 14,34 -2,86 Yataş 13,36 13,73 -2,69 Tat Gıda 10,52 10,80 -2,59 Doğuş Otomotiv 26,84 27,50 -2,40 Çemtaş 14,88 15,24 -2,36 Coca Cola İçecek 62,55 64,00 -2,27 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 11.745.153.115 Garanti Bankası 9.647.186.586 Şişe Cam 7.352.417.940 Odaş Elektrik 7.312.009.827 Petkim 6.777.768.801 Kardemir (D) 6.306.283.545 Pegasus 5.450.658.737 Emlak Konut GMYO 4.795.141.852 Tüpraş 4.518.301.154 Yapı ve Kredi Bank. 4.081.529.223 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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