Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

19.12.2020 11:07
Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann23,0018,1726,58
Çelebi118,2094,4525,15
Halk GMYO4,193,3724,33
ARD Bilişim Teknolojileri44,6236,8021,25
Pegasus73,2063,3515,55
Tümosan Motor ve Traktör14,5212,6514,78
İş GMYO2,402,1014,29
Net Holding3,653,2213,35
Otokar260,20231,3012,49
Çimsa18,4916,6011,39
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel20,9221,90-4,47
Arçelik29,5630,92-4,40
Selçuk Ecza Deposu14,7515,35-3,91
Sasa Polyester19,3019,96-3,31
Ereğli Demir Çelik13,9314,34-2,86
Yataş13,3613,73-2,69
Tat Gıda10,5210,80-2,59
Doğuş Otomotiv26,8427,50-2,40
Çemtaş14,8815,24-2,36
Coca Cola İçecek62,5564,00-2,27
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları11.745.153.115

Garanti Bankası9.647.186.586

Şişe Cam7.352.417.940

Odaş Elektrik7.312.009.827

Petkim6.777.768.801

Kardemir (D)6.306.283.545

Pegasus5.450.658.737

Emlak Konut GMYO4.795.141.852

Tüpraş4.518.301.154

Yapı ve Kredi Bank.4.081.529.223

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi


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