Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 421,00 318,40 32,22 Hektaş 24,36 19,07 27,74 Ege Gübre 181,80 145,20 25,21 Koza Altın 119,00 96,70 23,06 Bagfaş 23,86 20,00 19,30 Emlak Konut GMYO 2,54 2,14 18,69 Borusan Mannesmann 32,42 27,80 16,62 Akçansa 18,84 16,54 13,91 Sasa Polyester 22,90 20,22 13,25 Anadolu Efes 26,22 23,18 13,11 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 71,05 86,05 -17,43 Gözde Girişim 7,17 7,98 -10,15 Kartonsan 89,00 95,55 -6,86 Tat Gıda 11,31 11,86 -4,64 Aksa 13,94 14,59 -4,46 Alarko GMYO 25,32 26,16 -3,21 Pegasus 72,75 74,60 -2,48 Doğuş Otomotiv 28,06 28,74 -2,37 Selçuk Ecza Deposu 13,40 13,65 -1,83 Bursa Çimento 11,85 12,04 -1,58 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 13.823.097.927 Garanti Bankası 10.146.064.638 Gübre Fabrik. 8.677.903.957 Koza Altın 7.643.315.629 Petkim 6.270.829.286 Şişe Cam 5.843.628.050 Akbank 5.174.238.807 Türk Hava Yolları 5.143.309.982 Aselsan 4.653.855.943 Kardemir (D) 4.652.197.350 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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