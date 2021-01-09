Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|421,00
|318,40
|32,22
|Hektaş
|24,36
|19,07
|27,74
|Ege Gübre
|181,80
|145,20
|25,21
|Koza Altın
|119,00
|96,70
|23,06
|Bagfaş
|23,86
|20,00
|19,30
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,14
|18,69
|Borusan Mannesmann
|32,42
|27,80
|16,62
|Akçansa
|18,84
|16,54
|13,91
|Sasa Polyester
|22,90
|20,22
|13,25
|Anadolu Efes
|26,22
|23,18
|13,11
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|71,05
|86,05
|-17,43
|Gözde Girişim
|7,17
|7,98
|-10,15
|Kartonsan
|89,00
|95,55
|-6,86
|Tat Gıda
|11,31
|11,86
|-4,64
|Aksa
|13,94
|14,59
|-4,46
|Alarko GMYO
|25,32
|26,16
|-3,21
|Pegasus
|72,75
|74,60
|-2,48
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|28,74
|-2,37
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|13,65
|-1,83
|Bursa Çimento
|11,85
|12,04
|-1,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|13.823.097.927
|Garanti Bankası
|10.146.064.638
|Gübre Fabrik.
|8.677.903.957
|Koza Altın
|7.643.315.629
|Petkim
|6.270.829.286
|Şişe Cam
|5.843.628.050
|Akbank
|5.174.238.807
|Türk Hava Yolları
|5.143.309.982
|Aselsan
|4.653.855.943
|Kardemir (D)
|4.652.197.350
(Son)
Kaynak: AA
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