Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 225,80 181,80 24,20 Konya Çimento 1495,00 1204,00 24,17 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 15,72 22,84 Alarko Holding 10,48 9,08 15,42 Hektaş 27,40 24,36 12,48 Ford Otosan 151,30 135,00 12,07 Vestel 24,48 21,86 11,99 Borusan Mannesmann 35,50 32,42 9,50 Doğuş Otomotiv 30,64 28,06 9,19 Kardemir (D) 6,61 6,15 7,48 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,40 2,62 -8,40 Akbank 6,91 7,51 -7,99 İş Bankası (C) 6,85 7,38 -7,18 Garanti Bankası 10,02 10,76 -6,88 Alcatel Lucent Teletaş 29,48 31,56 -6,59 Aksigorta 9,45 10,04 -5,88 Kerevitaş Gıda 6,47 6,86 -5,69 İş Fin.Kir. 3,75 3,97 -5,54 Yapı ve Kredi Bank. 3,14 3,32 -5,42 Odaş Elektrik 3,76 3,97 -5,29 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Şişe Cam 10.931.339.367 Koza Altın 9.767.320.513 Türk Hava Yolları 9.463.349.563 Garanti Bankası 7.020.365.998 Doğan Holding 6.689.601.910 Emlak Konut GMYO 6.491.600.267 Turkcell 5.226.236.719 Otokar 5.079.391.472 T.S.K.B. 5.049.528.853 Kardemir (D) 4.982.677.795 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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