Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|225,80
|181,80
|24,20
|Konya Çimento
|1495,00
|1204,00
|24,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|15,72
|22,84
|Alarko Holding
|10,48
|9,08
|15,42
|Hektaş
|27,40
|24,36
|12,48
|Ford Otosan
|151,30
|135,00
|12,07
|Vestel
|24,48
|21,86
|11,99
|Borusan Mannesmann
|35,50
|32,42
|9,50
|Doğuş Otomotiv
|30,64
|28,06
|9,19
|Kardemir (D)
|6,61
|6,15
|7,48
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,40
|2,62
|-8,40
|Akbank
|6,91
|7,51
|-7,99
|İş Bankası (C)
|6,85
|7,38
|-7,18
|Garanti Bankası
|10,02
|10,76
|-6,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,48
|31,56
|-6,59
|Aksigorta
|9,45
|10,04
|-5,88
|Kerevitaş Gıda
|6,47
|6,86
|-5,69
|İş Fin.Kir.
|3,75
|3,97
|-5,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|3,32
|-5,42
|Odaş Elektrik
|3,76
|3,97
|-5,29
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|10.931.339.367
|Koza Altın
|9.767.320.513
|Türk Hava Yolları
|9.463.349.563
|Garanti Bankası
|7.020.365.998
|Doğan Holding
|6.689.601.910
|Emlak Konut GMYO
|6.491.600.267
|Turkcell
|5.226.236.719
|Otokar
|5.079.391.472
|T.S.K.B.
|5.049.528.853
|Kardemir (D)
|4.982.677.795
(Son)
Kaynak: AA
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